Многие не знали об эвакуации, люди не могут забрать своих родителей из сел: что происходит в Курской области прямо сейчас?

Недоверие к высшему руководству

В Z-пабликах уже не первый день обсуждают информацию о том, что Украина готовит референдум по вхождению Суджанского района Курской области в состав Сумской области Украины. И хотя большинство посчитали новость фейком, дискуссия, которая стоит за такими новостями, совсем не радужная. У людей стали появляться предположения, что в рядах высшего военного руководства России есть ни много ни мало американские шпионы.