12.08.2024, 16:35
Многие не знали об эвакуации, люди не могут забрать своих родителей из сел: что происходит в Курской области прямо сейчас?
ФОТО: | via REUTERS/ Scanpix
Вчера группы украинских военных вошли в Беловский район Курской области, сообщил глава района Николай Волобуев. До этого бои шли на территории Кореневского и Суджанского районов России. Что же происходит в этих районах, что думают местные и как реагируют на происходящее жители соседних территорий? RusDelfi изучил местные паблики ВКонтакте и узнал, как переживают происходящее жители.