За рубежом
12.08.2024, 16:35

Многие не знали об эвакуации, люди не могут забрать своих родителей из сел: что происходит в Курской области прямо сейчас?

 
Суджа
Суджа
ФОТО: ACTING GOVERNOR OF KURSK REGIONACTING GOVERNOR OF KURSK REGION ALEXEI SMIRNOV | via REUTERS/ Scanpix

Вчера группы украинских военных вошли в Беловский район Курской области, сообщил глава района Николай Волобуев. До этого бои шли на территории Кореневского и Суджанского районов России. Что же происходит в этих районах, что думают местные и как реагируют на происходящее жители соседних территорий? RusDelfi изучил местные паблики ВКонтакте и узнал, как переживают происходящее жители.

Недоверие к высшему руководству

В Z-пабликах уже не первый день обсуждают информацию о том, что Украина готовит референдум по вхождению Суджанского района Курской области в состав Сумской области Украины. И хотя большинство посчитали новость фейком, дискуссия, которая стоит за такими новостями, совсем не радужная. У людей стали появляться предположения, что в рядах высшего военного руководства России есть ни много ни мало американские шпионы.

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