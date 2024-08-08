Лидер сепаратистов Каталонии внезапно вернулся в Барселону, полиция пытается его поймать
Каталонская полиция начала операцию по поиску и аресту Карлеса Пучдемона после того, как бывший глава региона впервые вернулся в Испанию спустя семь лет, проведенных в добровольном изгнании, пишет BBC News Русская служба.
По прибытии в страну Пучдемон выступил перед многотысячной толпой в Барселоне, а затем снова исчез.
Несмотря на то, что в 2017 году испанский парламент принял закон об амнистии, помиловав тех, кто был причастен к неудачному выступлению за независимость Каталонии, ордер на арест Пучдемона отозван не был.
Неизвестно, как и когда он вернулся в Испанию. Выступая на приветственном митинге в Барселоне, он сказал сторонникам: „Я не знаю, когда мы снова увидимся“, поскольку он может быть арестован полицией.
На четверг в каталонском парламенте назначена процедура приведения к должности нового президента региона, что и побудило опального лидера вернуться на родину.
Левоцентрист Сальвадор Илья станет первым несепаратистским лидером Каталонии за более чем десять лет, после того как партия, выступающая за независимость, не сумела получить большинство голосов на выборах в мае прошлого года.
Моссос д’Эскуадра — каталонская полиция — установила блокпосты в самой Барселоне и на выездах из города в рамках операции Jaula — „клетка“ — с целью найти Карлеса Пучдемона, которого утром видели выезжающим с митинга на автомобиле.
Пучдемон покинул Испанию после того, как против него были выдвинуты обвинения, связанные с неудавшейся попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.
Тогда лидеры Каталонии, выступающие за независимость, включая Пучдемона, организовали референдум, который был признан незаконным конституционным судом Испании, а затем провозгласили независимость региона.
Вскоре после этого Мадрид ввел в регионе прямое правление, а Пучдемон бежал в Бельгию, где и проводил с той поры большую часть времени.
В четверг утром Пучдемон выступил перед сотнями сторонников, собравшихся у здания каталонского парламента в Барселоне, незадолго до ожидаемого назначения нового главы каталонского правительства. Он сказал, что вернулся, „чтобы напомнить вам, что мы все еще здесь“, и добавил:
„Проведение референдума не является и никогда не будет являться преступлением“.
Затем Пучдемон исчез. Многие ожидали, что он появится в здании парламента к 10 утра по местному времени, но его нигде не было видно.
Испанское телевидение также показало кадры из Ла Жонкера, муниципалитета, граничащего с Францией, где полицейские останавливают машины и проверяют багажники.
Соратник опального лидера Алейкс Сарри раскритиковал полицейскую операцию, написав в социальной сети X: „Сотни полицейских окружили Барселону, чтобы арестовать президента Пучдемона. Охота, оплаченная государственными деньгами, чтобы угодить власти в Мадриде. Это не то, чем надо заниматься в демократической стране“.
Согласно сообщениям, полиция использовала слезоточивый газ для разгона сторонников Пучдемона, собравшихся у здания парламента. Игнасио Гаррига из национально-консервативной партии Vox, выступающей против независимости Каталонии, заявил, что партия „сделает все необходимое, чтобы Пучдемон был арестован“.
Некоторые испанские комментаторы недоумевают по поводу того, что полиция не смогла арестовать Пучдемона, хотя он объявил о своем возвращении в Каталонию еще в начале этой недели.
В четверг региональная полиция Каталонии заявила, что один из ее сотрудников арестован по подозрению в том, что он помог Пучдемону скрыться после выступления на митинге в Барселоне.
Как сообщают испанские СМИ, этому сотруднику предположительно принадлежит машина, на которой беглый лидер каталонских сепаратистов покинул митинг.
Зачем Пучдемон вернулся в Испанию?
Похоже, что возвращение Карлеса Пучдемона объясняется несколькими мотивами. Во-первых, он хочет заставить власти применить к нему новый закон об амнистии, который отменяет судебные иски против каталонских националистов, после того как Верховный суд исключил его из-под действия этого закона по техническим причинам.
Он также намерен сорвать сегодняшнюю церемонию приведения к присяге социалиста Сальвадора Ильи в качестве нового президента Каталонии. Бывший министр здравоохранения Испании станет первым лидером региона с 2010 года, который не поддерживает его отделение от Испании.
Не менее важно для Пучдемона утвердить себя и свою партию Junts per Catalunya (JxCat, „Вместе за Каталонию“) в качестве главной силы, выступающей за независимость.
Он стремится выставить соперничающую с ней на сепаратистском поле партию Левые республиканцы Каталонии (ERC) пособниками испанских юнионистов из-за ее согласия поддержать инвеституру Сальвадора Ильи.
Пока не сформировано новое местное правительство, ERC по-прежнему отвечает за каталонскую полицию, поэтому возвращение бывшего президента региона особенно неудобно для этой партии.