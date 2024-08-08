Лидер сепаратистов Каталонии внезапно вернулся в Барселону, полиция пытается его поймать

По прибытии в страну Пучдемон выступил перед многотысячной толпой в Барселоне, а затем снова исчез.

Несмотря на то, что в 2017 году испанский парламент принял закон об амнистии, помиловав тех, кто был причастен к неудачному выступлению за независимость Каталонии, ордер на арест Пучдемона отозван не был.

Неизвестно, как и когда он вернулся в Испанию. Выступая на приветственном митинге в Барселоне, он сказал сторонникам: „Я не знаю, когда мы снова увидимся“, поскольку он может быть арестован полицией.

На четверг в каталонском парламенте назначена процедура приведения к должности нового президента региона, что и побудило опального лидера вернуться на родину.

Левоцентрист Сальвадор Илья станет первым несепаратистским лидером Каталонии за более чем десять лет, после того как партия, выступающая за независимость, не сумела получить большинство голосов на выборах в мае прошлого года.

Моссос д’Эскуадра — каталонская полиция — установила блокпосты в самой Барселоне и на выездах из города в рамках операции Jaula — „клетка“ — с целью найти Карлеса Пучдемона, которого утром видели выезжающим с митинга на автомобиле.

Пучдемон покинул Испанию после того, как против него были выдвинуты обвинения, связанные с неудавшейся попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Тогда лидеры Каталонии, выступающие за независимость, включая Пучдемона, организовали референдум, который был признан незаконным конституционным судом Испании, а затем провозгласили независимость региона.

Вскоре после этого Мадрид ввел в регионе прямое правление, а Пучдемон бежал в Бельгию, где и проводил с той поры большую часть времени.

В четверг утром Пучдемон выступил перед сотнями сторонников, собравшихся у здания каталонского парламента в Барселоне, незадолго до ожидаемого назначения нового главы каталонского правительства. Он сказал, что вернулся, „чтобы напомнить вам, что мы все еще здесь“, и добавил: