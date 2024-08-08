ФОТО | В 1970 году баскетбольная сборная США, проигравшая Эстонии, оставила мяч с автографом Джулиуса Ирвинга

До окончания Олимпийских игр в Париже Delfi Sport в сотрудничестве с Эстонским музеем спорта и Олимпийских игр представит в Тартуском музее различные артефакты, связанные с Олимпийскими играми.

В конце 1960-х годов Соединенные Штаты изменили процесс подготовки к мужскому олимпийскому баскетбольному турниру. Остальной мир догонял США в баскетболе, и для любительского олимпийского турнира североамериканцам пришлось придумывать, как удержаться на троне. Одним из важнейших решений стала отправка команд молодых талантов на гастроли в Европу. Таким образом был накоплен достаточный игровой опыт против европейских олимпийских сборных, прежде чем этих молодых людей привлекли в НБА. К сожалению, зачастую прямо перед Олимпиадой эти таланты подписывали профессиональные контракты и поэтому оставались в стороне от Олимпиады.

В 1970 году олимпийская сборная США по баскетболу, гастролировавшая по Европе, провела несколько мини-турниров, в том числе один в Таллине в августе. Разумеется, не обошлось и без хозяев. Эстонские игроки, которых тренировал профессор баскетбола Ильмар Куллам, не испугались именитых соперников и одержали историческую победу со счетом 88:82! Однако в итоге турнир из четырех команд выиграли США, так как эстонцы уступили Литве и заняли второе место с минимальным отставанием.

Постоянная экспозиция Эстонского спортивного и олимпийского музея иллюстрирует эту памятную встречу подаренным американцами мячом Wilson Jet. Особую ценность мячу придают автографы спортсменов, принимавших участие в игре между Эстонией и США. Среди них - ставшие впоследствии чемпионами НБА Джулиус Ирвинг и Пол Дуглас Уэстфал, а также эстонские звезды: Яак Липсо и Алексей Таммисте.

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