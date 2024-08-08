„Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды“. Михаил Подоляк — о „неприкосновенности российской территории“

Вооруженные силы Украины третий день воюют на территории Курской области, при этом украинские власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Среди украинских политиков боевые действия в Курской области комментировал депутат Верховной рады от оппозиционной партии „Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко: „С военной точки зрения мы пытаемся вернуть инициативу. Также России теперь нужно отправлять войска в этот регион, что, как можно надеяться, уменьшит их атаки на восточную Украину. Мы показываем миру, что миру не следует бояться эскалации или реакции Путина. Реакции нет. Впервые со Второй мировой войны российская территория оккупирована, а Путин не взялся за ядерное оружие“, — сказал Гончаренко „Би-би-си“.