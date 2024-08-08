„Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды“. Михаил Подоляк — о „неприкосновенности российской территории“
8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выпустил заявление о „разрушении привычных форматов жизни“ в России, в том числе в приграничных Курской и Белгородской областях. Это первое заявление украинских властей, посвященное Курской области, сделанное на фоне наступления украинских войск в этом регионе, пишет Meduza.
В своем заявлении Подоляк прямо не упоминал наступление ВСУ.
Вооруженные силы Украины третий день воюют на территории Курской области, при этом украинские власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.
Среди украинских политиков боевые действия в Курской области комментировал депутат Верховной рады от оппозиционной партии „Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко: „С военной точки зрения мы пытаемся вернуть инициативу. Также России теперь нужно отправлять войска в этот регион, что, как можно надеяться, уменьшит их атаки на восточную Украину. Мы показываем миру, что миру не следует бояться эскалации или реакции Путина. Реакции нет. Впервые со Второй мировой войны российская территория оккупирована, а Путин не взялся за ядерное оружие“, — сказал Гончаренко „Би-би-си“.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 7 августа действия ВСУ в Курской области не упоминал, при этом он сказал: „Чем больше давления будет на Россию — на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.