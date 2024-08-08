„В самолете должен был быть и мой муж“. Юлия Навальная — об освобождении российских политзаключенных

„В самолете, летящем сначала в Анкару, а потом в Кельн, должен был быть и мой муж — Алексей Навальный. Мы рассказывали вам об этом полгода назад — сразу после его убийства в колонии в Харпе. Именно на него должны были обменять сидящего пожизненный срок в Германии киллера из ФСБ [Вадима] Красикова“, — говорит Юлия Навальная.

По ее словам, тогда многим показалось, что это невозможно, „но сейчас все предельно очевидно“ — и Владимир Путин действительно согласился отдать политзаключенных в обмен на российских шпионов, задержанных за границей. „Одна мысль о том, что Навальный оказался бы на свободе, была для Путина так страшна, что он его убил“, — добавила вдова политика.

После гибели Навального в заполярной колонии в Харпе 16 февраля его соратники рассказали, что работали над планом обмена политика на Вадима Красикова — предполагаемого сотрудника ФСБ, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

По словам главы Международного ФБК Марии Певчих, к декабрю 2023 года план по обмену был одобрен. Владимиру Путину предложение обменять Навального передал бизнесмен Роман Абрамович. Вечером 15 февраля Певчих получила информацию, что переговоры „находятся на финальной стадии“, а на следующее утро ФСИН сообщила о смерти Навального в колонии. Информацию о том, что такой обмен готовился, подтвердили также американские и немецкие издания, которые писали, что лидеры западных стран были „шокированы“ известием о гибели Навального.