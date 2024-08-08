Зимние виды
08.08.2024, 12:47

ФОТО | Американские и японские фигуристы получили в Париже медали Пекина

 
Американские фигуристы получили золотые медали ОИ-2022
Американские фигуристы получили золотые медали ОИ-2022
ФОТО: JACK GUEZ | Scanpix

Сборная США получила золотые медали за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Церемония награждения прошла в Париже, где в эти дни проходят летние Олимпийские игры. Серебряные награды вручили японским спортсменам. Бронзовые медали присуждены фигуристам сборной России, но они их пока не получили, пишет РБК.

Ранее пять российских фигуристов обратились в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Париже с требованием отменить вручение медалей. Среди тех, кто пожаловался в инстанцию, — Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Марк Кондратюк.

В Международном олимпийском комитете (МОК), комментируя отсутствие россиян, заявили, что не пригласили спортсменов на церемонию награждения в Париж из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), под флагом которого выступали спортсмены из России на Играх в Пекине.

Российская команда сохранила третью строчку после отказа CAS канадцам, которые после перераспределения медалей остались на четвертом месте.

Японская сборная по фигурному катанию получила серебряные медали за командные соревнования в Пекине

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