В Эстонии вводят тотальный контроль на границе с Россией. Он увеличит время проверок людей и вещей. Как это будет?(26)
На всех погранпунктах Эстонии с сегодняшнего дня увеличивается объем проверок людей и товаров, следующих в Российскую Федерацию. Например, в Нарве к концу сентября на погранпункте все 16 часов работы, с 7:00 до 23:00, специалисты будут проводить полный контроль людей и вещей. Уже сейчас время тотально контроля увеличилось с 8 до 10 часов. Соответственно, и время ожидания в очереди становится более продолжительным. Пропускная способность Нарвского погранпункта уже сократилась примерно на 30%.
По словам специалистов Налогово-таможенного департамента, это вызвано прежде всего тем, что количество санкционных товаров с каждым новым пакетом санкций растет, люди перестают ориентироваться, что можно брать с собой в путешествие, а что - нет, поэтому они оказываются в ситуации, когда хоть и не намеренно, но пытаются провести то, что запрещено. Проверки пограничников на основе привычной для них оценки рисков перестают быть эффективными в этой ситуации.
„Нам поставлена задача плавно, но за короткий срок перейти на полный таможенный досмотр, - говорит Антс Кутти, начальник Нарвского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента. - В Нарве с людьми, которые переходят границу в сторону Россию, будет проводиться интервью и у них будут досматриваться вещи“.
Кутти говорит, что багаж у всех разный по объему, но в среднем проверка вещей занимает от двух до пяти минут. „Больше времени уходит, если мы находим запрещенный товар, - объясняет Кутти. - Если он спрятан, не задекларирован, тогда мы открываем делопроизводство“. В среднем за 16-ти часовую смену открывается на Нарвском погранпункте от 5 до 15 различного уровня делопроизводств, включая те случаи, когда есть право отнести товар обратно.
Чтобы не оказаться в ситуации, когда по незнанию можно стать правонарушителем, Налогово-таможенный департамент призывает всех до пересечения границы ознакомиться с правилами провоза товаров. Они есть на сайте департамента на русском, английском и на эстонском языках. Можно звонить на инфотелефон таможни. „Если человек прибыл на границу, и у него есть сомнения насчет товаров, то лучше спросить у таможенника, чтобы потом честно задекларировать товар, - комментирует Антс. - Мы можем предложить или унести товар обратно, или сдать его в госсобственность“.
„Как правило, таможенное послушание высокое у людей, - отмечает начальник Нарвского таможенного пункта. - У туристов нет цели провести товар как контрабанду. 98% людей закон не нарушают. Но хоть и кажется, что мало людей, кто нарушает, но они есть“. По его словам, чаще всего пытаются пронести через границу моторное масло, запчасти автомобилей, товары люксового назначения. Пробуют проносить даже части огнестрельного оружия, приборы ночного видения, дроны, чипы. В санкционном списке товаров более 1200, поэтому люди путаются, что можно провозить.
„Мы надеемся, что автобусные фирмы будут доносить информацию до своих клиентов о товарах, которые запрещены к ввозу в Россию, что в медиа будет достаточно информации об этом, и тогда люди станут более информированы и дисциплинированы, а контрабандисты откажутся от идеи пересекать границу и нарушать закон, а значит, времени на проверки не будет уходить много“, - подчеркнул Антс Кутти.
Поскольку время проверок увеличится, то время ожидания в очереди также станет больше. Этим летом люди, пересекающие границу в Нарве, на прохождение двух границ тратят от 3 до 9 часов. Часто стоять на Петровской площади приходится по 2-4 часа в любую погоду. Начальник Нарвского пограничного пункта PPA Марек Лийва напоминает, что Департамент полиции и погранохраны не советует ездить в Россию, но если есть высокая необходимость это сделать, то важно следить за очередью на Петровской площади. „Если она длинная, то нужно подготовиться, найти себе место в гостинице, на всякий случай, брать с собой воду, еду, лекарства, очередь будет двигаться медленнее, это надо брать в расчет, важно заранее проработать четко, что можно брать в ту или иную сторону, чтобы не потерять много своего времени на проверке“, - говорит Лийва.
По его словам, биометрические ворота на пограничном пункте они иногда отключают. „Это тактика нашей проверки, если нужно, чтобы поток людей был медленнее, чтобы мы успели проверить все вещи пересекающих границу людей“, - объясняет Лийва.
Людей, возвращающихся в ЕС из России, так тотально проверять не будут. Тактика пограничников, основанная на оценке рисков, останется прежней.
Напомним, что пограничный пункт в Нарве работает с 7:00 до 23:00. Смотреть онлайн за очередью на Петровской площади можно здесь.
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