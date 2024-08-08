В Эстонии вводят тотальный контроль на границе с Россией. Он увеличит время проверок людей и вещей. Как это будет?

По словам специалистов Налогово-таможенного департамента, это вызвано прежде всего тем, что количество санкционных товаров с каждым новым пакетом санкций растет, люди перестают ориентироваться, что можно брать с собой в путешествие, а что - нет, поэтому они оказываются в ситуации, когда хоть и не намеренно, но пытаются провести то, что запрещено. Проверки пограничников на основе привычной для них оценки рисков перестают быть эффективными в этой ситуации.

„Нам поставлена задача плавно, но за короткий срок перейти на полный таможенный досмотр, - говорит Антс Кутти, начальник Нарвского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента. - В Нарве с людьми, которые переходят границу в сторону Россию, будет проводиться интервью и у них будут досматриваться вещи“.

Кутти говорит, что багаж у всех разный по объему, но в среднем проверка вещей занимает от двух до пяти минут. „Больше времени уходит, если мы находим запрещенный товар, - объясняет Кутти. - Если он спрятан, не задекларирован, тогда мы открываем делопроизводство“. В среднем за 16-ти часовую смену открывается на Нарвском погранпункте от 5 до 15 различного уровня делопроизводств, включая те случаи, когда есть право отнести товар обратно.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда по незнанию можно стать правонарушителем, Налогово-таможенный департамент призывает всех до пересечения границы ознакомиться с правилами провоза товаров. Они есть на сайте департамента на русском, английском и на эстонском языках. Можно звонить на инфотелефон таможни. „Если человек прибыл на границу, и у него есть сомнения насчет товаров, то лучше спросить у таможенника, чтобы потом честно задекларировать товар, - комментирует Антс. - Мы можем предложить или унести товар обратно, или сдать его в госсобственность“.