За рубежом
12.08.2024, 08:56

В России 62-летнего олимпийского чемпиона заставляют пойти убивать украинцев. Его дочь бьет тревогу

 
Андрей Перлов
Андрей Перлов
ФОТО: Скриншот

Алина Перлова, дочь олимпийского чемпиона 1992 года, написала проникновенный пост в фейсбуке о том, как её отца, оказавшегося в СИЗО, пытаются сломать: отправляют в карцер и заставляют подписать контракт с Минобороны РФ. Прославленному спортсмену сейчас седьмой десяток лет, и на уступки силовикам он не идет. Как заключенного, которому не вынесен приговор, заставляют идти убивать украинцев - в материале RusDelfi.

Андрей Перлов - советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР из Новосибирска. Тридцать два года назад, 7 августа 1992 года, он стал олимпийским чемпионом в ходьбе на пятьдесят километров. В марте 2024 года же его арестовали, и теперь олимпийский спортсмен пятый месяц сидит в СИЗО. Ему инкриминируют статью 159, часть 3 УК РФ - мошенничество. По словам его дочери Алины, причина в том, что в пору работы директором новосибирского футбольного клуба он пустил тренироваться на свободные поля детей младше семи лет, а можно было только семи и старше.

„Поэтому мошенничество, и ущерб бюджету нанесен колоссальный – 963 тысячи 900 рублей (около 10 000 евро - прим. RusDelfi). Следователь на судах заикается, как троечница на экзамене, не приводит никаких доказательств, но все равно раз за разом продлевают арест“, - делится Алина. Она написала целый пост на своей странице в Facebook, чтобы показать, как людей склоняют к участию в боевых действиях.

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