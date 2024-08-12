В России 62-летнего олимпийского чемпиона заставляют пойти убивать украинцев. Его дочь бьет тревогу

Андрей Перлов - советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР из Новосибирска. Тридцать два года назад, 7 августа 1992 года, он стал олимпийским чемпионом в ходьбе на пятьдесят километров. В марте 2024 года же его арестовали, и теперь олимпийский спортсмен пятый месяц сидит в СИЗО. Ему инкриминируют статью 159, часть 3 УК РФ - мошенничество. По словам его дочери Алины, причина в том, что в пору работы директором новосибирского футбольного клуба он пустил тренироваться на свободные поля детей младше семи лет, а можно было только семи и старше.