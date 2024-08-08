ФОТО | Знакомьтесь! Шикарная модель Дезире - девушка героя Олимпиады Дюплантиса

Дезире родилась 2 мая 2001 года в Стокгольме. Пара встречается с 2020 года. Известно, что Дюплантис три месяца добивался первого свидания. Позднее Дезире признавалась, что не собиралась ни с кем заводить отношения, так как она только закончила школу и определялась со своим будущим. „Через несколько недель я уезжаю в США. Позволь мне встретиться с тобой. Просто скажи „Да“, – такое сообщение написал девушке спортсмен, и она все-таки согласилась. Все было не зря!

„Дезире привносит в мою жизнь замечательное равновесие. Так приятно иметь возможность вернуться домой и окунуться в совершенно другой мир, погрузиться в то, что мы делаем вместе. Она отличный друг“, – рассказывал Арман.

Вместе с Дезире Дюплантис добился всех значимых успехов в спорте. До знакомства с ней у него была золотая медаль чемпионата Европы-2018 и серебро ЧМ-2019. А далее были победа на ОИ-2020 (на самом деле, 2021), четыре золота ЧМ и три победы на Евро.

И вот фееричное выступление в Париже! „Мой парень только что побил мировой рекорд на Олимпийских играх!“ – написала счастливая Дезире в соцсетях. А на трибуне она плакала от счастья – это видели все, кто наблюдал за прыжком в прямом эфире!

Источник - Sports.ru и Instagram Дезире Ингландер

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