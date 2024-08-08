08.08.2024, 12:56
Библия, милосердие, немецкое пиво: как бывший зек пытается объединить уехавших россиян(35)
Репортаж RusDelfi из Берлина
ФОТО: | Delfi Meedia
Корреспондент RusDelfi отправился в Берлин, на первую публичную встречу российского оппозиционера Ильи Яшина со своими сторонниками.
„Яшин, Яшин, Яшин!“ - кричат соратники оппозиционера. Многие аплодируют стоя. Политик взбирается на небольшую сцену. Заметно, как он смущается от такого внимания. Два года за решеткой и недели в одиночной камере не могут не повлиять на человека. Сам он до сих пор встает в 6 утра без будильника, его так приучили.
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