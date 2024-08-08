Библия, милосердие, немецкое пиво: как бывший зек пытается объединить уехавших россиян

„Яшин, Яшин, Яшин!“ - кричат соратники оппозиционера. Многие аплодируют стоя. Политик взбирается на небольшую сцену. Заметно, как он смущается от такого внимания. Два года за решеткой и недели в одиночной камере не могут не повлиять на человека. Сам он до сих пор встает в 6 утра без будильника, его так приучили.

Российский оппозиционер Илья Яшин проводит встречу с избирателями в Берлине. В 2024 году в этом нет ничего удивительного. Спустя несколько дней после обмена политик анонсировал бесплатное мероприятие с одним условием - нужно зарегистрироваться. За три дня до начала в списке было 2000 человек, рассчитывали на 150. Поэтому организаторам пришлось менять планы - вместо маленького зала искать площадку побольше. Сошлись на Мауэрпарке в центре города. Раньше вдоль парка проходила Берлинская стена, поэтому его и называют Парк стены.