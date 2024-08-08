ОИ-2024 | Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание в финале на 3000 м
Эфиопский легкоатлет, бегун, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Ламеха Гирма потерял сознание и не смог финишировать во время финального забега на 3000 м с препятствиями на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, эфиопский легкоатлет находился в группе лидеров, однако упал на предпоследнем препятствии за 200 метров до финиша. Сообщается, что спортсмена вынесли с легкоатлетической дорожки на носилках. Бегун был без сознания, пишет Чемпионат.
Отмечается, что спортсмен был доставлен в медпункт „Стад де Франс“, где и пришёл в сознание.
Эфиопскому бегуну Гирме 23 года. Спортсмен является серебряным призёром Олимпиады в Токио. Трижды Гирма становился вторым на чемпионатах мира. Ему принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями, который составляет 7.52,11.
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