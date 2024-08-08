ОИ-2024 | Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание в финале на 3000 м

По информации источника, эфиопский легкоатлет находился в группе лидеров, однако упал на предпоследнем препятствии за 200 метров до финиша. Сообщается, что спортсмена вынесли с легкоатлетической дорожки на носилках. Бегун был без сознания, пишет Чемпионат.

Отмечается, что спортсмен был доставлен в медпункт „Стад де Франс“, где и пришёл в сознание.

Эфиопскому бегуну Гирме 23 года. Спортсмен является серебряным призёром Олимпиады в Токио. Трижды Гирма становился вторым на чемпионатах мира. Ему принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями, который составляет 7.52,11.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Все об Олимпиаде - новости , расписание , медали , результаты .