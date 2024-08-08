Доставка до границы на автобусе с пилой и ножницами в придачу: латвийские пограничники противостоят наплыву нелегалов

В июле этого года возросла активность нелегалов на белорусско-латвийской границе. По данным ГПС, в июле было зафиксировано более 1000 попыток нелегального пересечения границы. По прогнозам Пуятса, с учетом прошлогодней ситуации в августе эта тенденция сохранится. Наибольшее давление нелегалов на границу в 2023 году пришлось на период с июля по октябрь.