08.08.2024, 11:35
Доставка до границы на автобусе с пилой и ножницами в придачу: латвийские пограничники противостоят наплыву нелегалов(1)
ФОТО: | Shutterstock
Белорусские власти не только указывают нелегалам места, где лучше всего пересечь латвийскую границу, но и обеспечивают их инструментами, с помощью которых они могут повредить инфраструктуру. Об этом в программе Spried ar Delfi рассказала начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Гунтис Пуятс, пишет RusDelfi LV.
В июле этого года возросла активность нелегалов на белорусско-латвийской границе. По данным ГПС, в июле было зафиксировано более 1000 попыток нелегального пересечения границы. По прогнозам Пуятса, с учетом прошлогодней ситуации в августе эта тенденция сохранится. Наибольшее давление нелегалов на границу в 2023 году пришлось на период с июля по октябрь.
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