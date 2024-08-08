ВИДЕО | Татьяна Фельгенгауэр - RusDelfi: очень надеюсь на европейские спецслужбы, которые все-таки будут находить путинских „засланцев“(2)
Вчера в Берлине прошла встреча Ильи Яшина с его сторонниками. Корреспондент RusDelfi побывал на мероприятии и поговорил с ведущей вечера, журналисткой Татьяной Фельгенгауэр.
Вы одна из близких знакомых Ильи Яшина, подруга. Чем вам запомнились последние пару дней, когда Илья был обменен, вышел из тюрьмы и приехал в Германию?
Знаете, наверное, самое главное – это нереальность всего происходящего. С первого момента, как я его увидела, когда они заходили в зал, где проходила пресс-конференция, и до сегодняшнего дня, когда мы с ним виделись и сейчас опять увидимся на этой встрече, для меня это что-то совершенно невероятное, потому что я не могу поверить, что он действительно на свободе, что мы можем куда-то пойти, мы можем обняться, мы можем посмеяться, у него в руках телефон.
И наверное, самое главное – это то, что периодически ты такой: „Не может быть, это не на самом деле происходит“. Но нет, это действительно правда, и это невероятное чувство.
В интернете, в прессе обсуждают этот обмен, и один из таких негативных фактов - на свободу вышел киллер сотрудников ФСБ Красиков - его обменяли на Илью Яшина. Это был такой не очень хороший, если так можно сказать, моральный выбор. Как вы к этим доводам относитесь?
Ну, Илья Яшин не единственный. Давайте все-таки вспомним, что из колонии был освобожден, например, Владимир Кара-Мурза. И это очень важно, потому что в случае с Владимиром Кара-Мурзой это была просто речь о жизни и смерти человека. То есть это было конкретно спасение человеческой жизни. И не только у Владимира Кара-Мурзы проблемы со здоровьем. Я считаю, что это сложный выбор, безусловно, тяжелый. Я не представляю себе, как канцлер Шольц его принимал и отстаивал. Я предполагаю, что это было очень тяжело. И тем не менее, я считаю, что это - спасенная жизнь конкретно Владимира Кара-Мурзы. Это очень важно. То, что включили в обменный список Илью Яшина, я так понимаю, случилось не сразу, и изначально его ни в каких списках не было. И я не могу перестать думать о том, что в этом списке номером один должен был быть Алексей Навальный, но его убили в российской тюрьме раньше. Поэтому всем людям, которые говорят: „Зачем этот обмен?“, я хочу задать вопрос. Сколько российских политических заключенных нужно убить в российской тюрьме, прежде чем вы согласитесь на такие обмены? Как вы будете взвешивать жизнь каждого политзека в России? Если вы мне дадите формулу, мы можем ее обсудить. У меня нет такой формулы. Считаю ли я чьи-то жизни более ценными, менее ценными? Невероятно сложный вопрос. Но вот прямо сейчас я очень рада, что Владимир Кара-Мурза, которого дважды пытались убить и который не выжил бы в российской тюрьме, сейчас на свободе, со своей семьей и может получать необходимую медицинскую помощь. Точно так же, как и Олег Орлов.
Вам как антивоенному человеку, как кажется, выход Кара-Мурзы, Пивоварова, Яшина, других активистов, сможет как-то такой глоток свежего воздуха дать российской оппозиции, антивоенно настроенным людям какую-то мотивацию или какой-то свет в конце туннеля?
Я очень на это надеюсь. И, конечно, те политики, которые были освобождены, - это люди, которые очень нужны на свободе. Если мы говорим про Илью Яшина, то вот за него люди голосовали на выборах, на настоящих. Это настоящие политики. И в этом плане, конечно, очень хорошо, что они сейчас не в колонии. Я надеюсь, что они спустя какое-то время немножко сориентируются и продолжат как-то свою политическую деятельность. Конечно, в том немножко странном формате, в котором это возможно сейчас делать. Конечно, сложно сказать, что человек политик, если из страны, где он хочет быть политиком и где находятся его избиратели, его высылают, не дают баллотироваться и лишают всех прав. Но, тем не менее, я думаю, что для многих антивоенно настроенных россиян это, конечно, такой шаг вперед и большая надежда.
Илья Яшин на пресс-конференции, в своих стримах недавних четко подчеркивает, что он - российский политик, что он должен бороться за свой электорат, за россиян, за людей, которые в России. Недавно он сказал, что нужно смягчить санкции, чтобы меньше страдали простые люди, а больше - Путин и его окружение. И это для европейской общественности послужило триггером, многим не понравились его слова. Как вам кажется, если со стороны посмотреть, российский политик так и должен сейчас говорить?
По-другому он не может сказать, потому что потом когда-то все равно будут выборы, ему нужно будет как-то смотреть в глаза своим избирателям, и он не сможет им посмотреть в глаза, если он 5-10 лет назад говорил, что санкции нужно усилить, ВСУ должно победить, донатьте ВСУ и так далее. Смотрите, во-первых, про санкции, насколько я помню, говорил все-таки Пивоваров, а не Илья Яшин, но это надо уточнить. Мне запомнилось, что это все-таки было в выступлении Андрея Пивоварова. Что касается первых заявлений на свободе, я бы все-таки делала скидку на то, что люди больше двух лет были в изоляции. И вообще, дайте им немножечко выдохнуть и немножко сориентироваться. Илья, мне кажется, очень четко артикулировал, что спасение россиян от путинского режима - это поддержка Украины. И с самого начала войны он последовательно выступал за Украину, в поддержку Украины, и он сел за это в тюрьму. Поэтому, мне кажется, крайне странно предъявлять ему какие-то претензии, что он недостаточно четко сказал, что он за победу Украины. Ребята, он свободу свою отдал за это и был готов оставаться в колонии российской, не отрекаясь от своих слов. Мне кажется, это гораздо важнее.
Опять же, какие-то формулировки, возможно, были не самыми удачными, но в последующих выступлениях Илья попытался все-таки как-то объясниться, если вы смотрели его стримы и последующие интервью.
А что было неудачнее? Какие формулировки?
Немножко люди приподняли бровь, когда он в своем первом интервью что-то сказал про переговоры. И он потом извинялся, если его слова кого-то задели, и объяснялся, что он имел в виду. Но я думаю, что об этом лучше с ним все-таки поговорить. Я не его пресс-секретарь, я не имею ни полномочий, ни права говорить за Илью Яшина. Вы можете пересмотреть и интервью, и его последующий стрим, где он это все объяснял.
Но если мы говорим про меня как человека стороннего, я считаю, что вообще заявления первых двух дней надо в коробочку сложить и вообще к ним не возвращаться, просто потому что люди находятся в шоковом состоянии. Я не знаю, были ли вы когда-нибудь в российской тюрьме. Я была. Как посетитель, как журналист, но все-таки была. Мне хватило. А я не представляю, что происходит с человеком, который там два года или больше двух лет отсидел. Так что давайте дадим время им все-таки немножко осмотреться и прийти в себя.
Одна из главных тем сейчас, наверное, это безопасность, потому что здесь, в Берлине, уже были прецеденты, когда убивали - Путин убивал людей. С вами были тоже неприятные ситуации. Как вы вообще себя чувствуете, находясь в Германии и других европейских странах, безопасно? Понимая, что Путин может сделать все, что захочет?
Рядом со мной очень много берлинских полицейских. Я себя чувствую спокойно рядом с ними, честно скажу. Точно так же, как в Вильнюсе я чувствую себя спокойно, если рядом полиция. На все воля Господа. Застраховаться от этого, конечно, нельзя. Будут ли активнее выявлять агентов и всякое такое прочее? Я очень надеюсь на европейские спецслужбы, которые все-таки будут находить таких вот путинских „засланцев“. Может, как-то, не знаю, вместе с журналистами-расследователями что-нибудь там вскроют.
Как вам кажется, когда такие люди как Илья Яшин смогут заниматься политикой в России?
Я думаю, что после конца путинского режима, когда можно будет безопасно пересечь российскую границу. Потому что на данный момент российская граница для многих закрыта. Это прямой путь в колонию. В российской колонии невозможно заниматься ничем, политикой в том числе.
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