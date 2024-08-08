ВИДЕО | Татьяна Фельгенгауэр - RusDelfi: очень надеюсь на европейские спецслужбы, которые все-таки будут находить путинских „засланцев“

Ну, Илья Яшин не единственный. Давайте все-таки вспомним, что из колонии был освобожден, например, Владимир Кара-Мурза. И это очень важно, потому что в случае с Владимиром Кара-Мурзой это была просто речь о жизни и смерти человека. То есть это было конкретно спасение человеческой жизни. И не только у Владимира Кара-Мурзы проблемы со здоровьем. Я считаю, что это сложный выбор, безусловно, тяжелый. Я не представляю себе, как канцлер Шольц его принимал и отстаивал. Я предполагаю, что это было очень тяжело. И тем не менее, я считаю, что это - спасенная жизнь конкретно Владимира Кара-Мурзы. Это очень важно. То, что включили в обменный список Илью Яшина, я так понимаю, случилось не сразу, и изначально его ни в каких списках не было. И я не могу перестать думать о том, что в этом списке номером один должен был быть Алексей Навальный, но его убили в российской тюрьме раньше. Поэтому всем людям, которые говорят: „Зачем этот обмен?“, я хочу задать вопрос. Сколько российских политических заключенных нужно убить в российской тюрьме, прежде чем вы согласитесь на такие обмены? Как вы будете взвешивать жизнь каждого политзека в России? Если вы мне дадите формулу, мы можем ее обсудить. У меня нет такой формулы. Считаю ли я чьи-то жизни более ценными, менее ценными? Невероятно сложный вопрос. Но вот прямо сейчас я очень рада, что Владимир Кара-Мурза, которого дважды пытались убить и который не выжил бы в российской тюрьме, сейчас на свободе, со своей семьей и может получать необходимую медицинскую помощь. Точно так же, как и Олег Орлов.