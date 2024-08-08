ОТ РЕДАКЦИИ | Молчание Ляэнеметса: cоцдемы подают веревку, а реформисты затягивают узел покрепче(8)
Соцдемы чувствуют себя хорошо, положение EKRE и центристов пока прочное, у Eesti 200 рейтинги не просто упали, а достигли дна. „Зеленых“ мы пристально рассматривать не будем: они стабильно несколько лет идут бочком и вперед по дну, как крабы. Сконцентрируемся на самых заметных представителях политической жизни нашей страны.
Рейтинги в межвыборный период, конечно, не равны результатам выборов в Рийгикогу. Однако они очень информативны: дают избирателю понять, как распределены силы на политическом ландшафте Эстонии. Динамика последнего полугодия весьма интересна, если уметь ее сопоставить с событиями во внутриполитической жизни страны.
С октября прошлого года самой популярной партией остается Isamaa. Партия, которая, казалось, вот-вот испустит последний вздох, сумела возродиться под руководством Урмаса Рейнсалу. На втором месте оказались социал-демократы, которые сумели даже обогнать своих старших коллег по коалиции - реформистов. Реформисты довольствуются бронзой, а вот на четвертом и пятом местах соответственно оказались центристы и EKRE, чей глубокий и продолжительный спад начался осенью, но к сегодняшнему дню обе партии сумели несколько стабилизироваться.
Совсем худо дела идут у молодой партии Eesti 200, которая еще летом прошлого года была на равных с Isamaa и социал-демократами. Но в то время, как положение двух последних довольно устойчивое, Eesti 200 прилегла на дно и еле шевелит лапками: если завтра состоялись бы выборы в Рийгикогу, то эта партия, скорее всего, не попала бы никуда.
Хорошую динамику показывает Parempoolsed, которая уже приблизилась к границе 5-ти процентного порога; на выборах в Рийгикогу они потенциально могли бы получить 5-6 мест в парламенте.
Рост социал-демократов интересное явление, потому что в правительстве, которое постепенно теряет популярность среди жителей страны, они единственные демонстрируют какое-то улучшение своих рейтингов. Причина может скрываться в том, что соцдемов избиратель воспринимает, как „слепое пятно“ и не ассоциирует их с ростом старых налогов и введением новых, будучи уверенным, что налоговую петлю на шее простых людей затягивают реформисты. Но правда в том, что соцдемы подают веревку, а реформисты завязывают узел покрепче.
Такой сдвиг в эстонской политике примечателен, потому что обычно в коалиции реформисты оставляют все непопулярные решения и заявления своим партнерам, ставя их перед собой вроде „живого политического щита“. Из-за чего у партнеров рейтинги ожидаемо падают, а у реформистов растут. Ловкость и политическая смекалка. Так, например, произошло с социал-демократами в правительстве Таави Рыйваса: Евгений Осиновский из-за роста акцизов в один день стал самым нелюбимым (ненавистным) эстонским политиком.
Но не в этот раз. Лаури Ляэнеметс хорошенько усвоил уроки предшественников и сидит-посиживает в правительстве тише воды, ниже травы, не открывая без особенной надобности рот в вопросах, которые могли бы вызвать раздражение у избирателей. Вот и секрет, почему социал-демократы сумели превзойти по популярности старших коллег по коалиции.
EKRE и центристы сильно упали, обе партии уже свыклись с утратой роли главных актеров на политической сцене Эстонии. Однако они сумели выровняться и стабилизировать свои рейтинги. Вероятно, нынешний рейтинг и станет их „потолком“ в политике на ближайшее время: лояльные избиратели пока не дадут им упасть ниже, однако и стать вновь крупными игроками эти партии уже не смогут.
Eesti 200, например, не может опереться на лояльных избирателей, поэтому оказалась на политическом дне, пускает пузыри и скоро может сравняться с „Зелеными“. Ряд экспертов полагает, что политический проект Eesti 200, маскирующийся под партию, может скоро закончиться.
А вот Parempoolsed могут с надеждой посмотреть в будущее, потому что у них есть возможность „откусить“ кусочек от электорального пирога реформистов. Кроме того, недовольные избиратели, которым Isamaa может показаться „слишком EKRE“, тоже могут отдать свой голос за умеренных (пока что) правых.
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