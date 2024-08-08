МНЕНИЕ | План фон дер Ляйен. Получится ли сделать из ЕС оборонный союз?

Страны Запада уже неоднократно срывали дедлайны по поставкам вооружения и боеприпасов Украине, поскольку сами достаточно не инвестировали в оборону и оказались не готовы к войне. Новоизбранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила две недели назад амбициозные планы относительно оборонной программы ЕС на следующий пятилетний срок, но чтобы они увенчались успехом, ей придется преодолеть немало препятствий.

Для сдерживания России странам Запада следует уже теперь выделять на оборону не менее 3% ВВП. На этом настаивают как лидеры Восточного фланга, так и эксперты. Собственный пример показали Литва (3% ВВП) и Польша (сейчас - 4% (5%-в 2025 г). Чтобы закрыть брешь в финансировании армии Германии, которая лишь в этом году достигнет минимального расхода на оборону в 2% в рамках обязательств в НАТО, нужно выделить дополнительные 250-300 млрд евро в ближайшие 10 лет, считает глава Института мировой экономики в Киле Мориц Шуларик. „После падения Берлинской стены мы получали высокие мирные дивиденды, но теперь их больше нет, эти деньги мы использовали на другие цели“, - сказал он в интервью порталу t-online.

„Дивиденды мира“ закончились

После Холодной войны Запад хотел получить „дивиденды мира“, поэтому были сокращены численность вооруженных сил и объемы промышленности в США и странах ЕС. Это позволило сократить расходы на персонал, техобслуживание и модернизацию оборудования, а также затраты на покупку новой техники. Расходы Альянса на оборону в Европе и Канаде упали примерно на 20% в период с 1988 по 1997 год. Когда после теракта 11 сентября страны НАТО направили войска в Афганистан и Ирак, это привело к увеличению расходов примерно на 8-10% в период с 2001 по 2009 год, а затем финансирование снова сократилось по мере того, как ситуация в Ираке и Афганистане стабилизировалась. Причем финансирование в 2014 году упало ниже уровня 1997 года.