МНЕНИЕ | План фон дер Ляйен. Получится ли сделать из ЕС оборонный союз?
В Украине ситуация на фронте остается сложной, российские оккупационные войска штурмуют на десятке направлений. Украинцам сложно сдерживать россиян из-за задержки западной военной помощи, объяснил президент Владимир Зеленский, а еще - из-за запретов бить западным оружием по территории РФ, пишет Анжела Бубеляк.
Страны Запада уже неоднократно срывали дедлайны по поставкам вооружения и боеприпасов Украине, поскольку сами достаточно не инвестировали в оборону и оказались не готовы к войне. Новоизбранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила две недели назад амбициозные планы относительно оборонной программы ЕС на следующий пятилетний срок, но чтобы они увенчались успехом, ей придется преодолеть немало препятствий.
Для сдерживания России странам Запада следует уже теперь выделять на оборону не менее 3% ВВП. На этом настаивают как лидеры Восточного фланга, так и эксперты. Собственный пример показали Литва (3% ВВП) и Польша (сейчас - 4% (5%-в 2025 г). Чтобы закрыть брешь в финансировании армии Германии, которая лишь в этом году достигнет минимального расхода на оборону в 2% в рамках обязательств в НАТО, нужно выделить дополнительные 250-300 млрд евро в ближайшие 10 лет, считает глава Института мировой экономики в Киле Мориц Шуларик. „После падения Берлинской стены мы получали высокие мирные дивиденды, но теперь их больше нет, эти деньги мы использовали на другие цели“, - сказал он в интервью порталу t-online.
„Дивиденды мира“ закончились
После Холодной войны Запад хотел получить „дивиденды мира“, поэтому были сокращены численность вооруженных сил и объемы промышленности в США и странах ЕС. Это позволило сократить расходы на персонал, техобслуживание и модернизацию оборудования, а также затраты на покупку новой техники. Расходы Альянса на оборону в Европе и Канаде упали примерно на 20% в период с 1988 по 1997 год. Когда после теракта 11 сентября страны НАТО направили войска в Афганистан и Ирак, это привело к увеличению расходов примерно на 8-10% в период с 2001 по 2009 год, а затем финансирование снова сократилось по мере того, как ситуация в Ираке и Афганистане стабилизировалась. Причем финансирование в 2014 году упало ниже уровня 1997 года.
Вторжение России в Крым и последующие российские угрозы в адрес НАТО привели к умеренному увеличению финансирования НАТО: расходы в 2020 году немного превысили расходы конца Холодной войны. Однако этих расходов все еще недостаточно на содержание сил и замену техники, которую ранее вывели из эксплуатации, поставили на хранение или продали после 80-х годов, поскольку многие страны не достигали минимальных расходов на оборону в 2% ВВП в период после Холодной войны. В период геополитической напряженности во времена Холодной войны расходы на оборону стран НАТО составляли в среднем более 3% ВВП и редко опускались ниже 2%. По прогнозам НАТО, в этом году, спустя два с половиной года полномасштабной войны, лишь 23 страны из 32-х достигнут этого порога.
„Жалкое“ положение оборонного производства
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. ЕС и другие страны НАТО пообещали снабдить Украину техникой и боеприпасами, которые необходимыми для победы над Россией. Однако эти обещания были оптимистичными и не отражали реальных запасов техники и боеприпасов, необходимых украинцам. Президент Владимир Зеленский недавно сказал французским СМИ, что украинцы готовили 14 бригад, однако из-за задержки западной военной помощи удалось укомплектовать лишь три из них. По той же причине не удалось оправдать ожидания и от наступления Украины летом 2023 года.
В частности, ЕС решил в марте 23-го поставить Украине в ближайший год миллион снарядов, позже этот срок передвигался все дальше и дальше, потом ЕС пообещал большее миллиона, но к концу 24-го. Осенью прошлого года министр иностранных дел Украины объяснил срывы ЕС графика поставок „жалким состоянием оборонной промышленности“. Тогда Чехия представила свою программу закупки боеприпасов за пределами ЕС. Ее цель заключалась в том, чтобы ЕС и другие страны-доноры предоставили средства, которые чешское министерство обороны закупило бы у международных поставщиков. К маю этого года эта программа столкнулась с проблемами с финансированием, поскольку многие страны-доноры не предоставили обещанные средства вовремя. В мае этого года посланник Чехии Томаш Копечный сообщил на полях встречи НАТО в Праге, что „потребуются крупнокалиберные боеприпасы стоимостью от 7 до 10 млрд евро в год“.
Проблемы Европы со снабжением Украины могут усложниться, если после выборов президента в ноябре США решат выйти из НАТО или сократят свою военную помощь Украине, в то время, как Европе самой нужно расширять свои вооруженные силы и перевооружиться для эффективного сдерживания России. В частности, начальник британского Генштаба генерал Роли Уокер считает, что у его страны есть три года, чтобы подготовиться к войне против так называемой оси зла, поскольку Россия, Китай, КНДР и Иран все чаще действуют сообща. Европейская оборонная промышленность в настоящее время не имеет возможности производить оборудование и боеприпасы достаточно быстро. Расширение мощностей оборонной промышленности требует большего количества заводов. Для этого нужны большие инвестиции.
ЕС станет „настоящим оборонительным союзом“
В программе, которую представила президент Еврокомиссии и бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, она обещает сосредоточить работу своего ведомства в ближайшие 5 лет „на построении настоящего Европейского оборонительного союза“. Центральное место в этой работе будет занимать усиление партнерства между ЕС и НАТО, чтобы охватить все угрозы, включая новые опасности, связанные с кибер, гибридные или космические“. В ее программе приводится сравнение, что в период с 1999 по 2021 гг. Евросоюз совокупно увеличил расходы на оборону на 20%, а Россия за этот же период увеличила их на 300%, Китай на почти 600%. В то время, как страны должны продолжать и дальше заботиться о своих вооруженных силах, она предлагает, чтобы ЕС занимался усилением оборонной индустриальной базы, инновациями и внутренним рынком.
Нужно тратить больше, тратить лучше, тратить вместе“, - призывает она. Первоочередной задачей в программе названа острая необходимость восстановления, пополнения и преобразования вооруженных сил на национальном уровне. В частности, для этого ЕС будет строить Европейский оборонный фонд. Это будут инвестиции в передовые оборонные возможности для военно-морского флота, сухопутных и воздушных сил, для систем космического раннего предупреждения и кибер борьбы. Вторая цель - больше инвестиций в оборонную промышленность. ЕС усилит программу оборонного производства: „Мы создадим настоящий внутренний рынок оборонной продукции и услуг, укрепим производственный потенциал и будем содействовать совместным закупкам“.
Третья задача - объединить ресурсы и противостоять общим угрозам с помощью флагманских проектов Европейского оборонного союза. В координации с НАТО и странами-членами Еврокомиссия предложит ряд оборонных проектов, представляющих общеевропейский интерес, это касается Европейского воздушного щита и киберзащиты. Помочь координировать эту работу на уровне ЕС должен будет новый комиссар - по обороне, который войдет в следующий состав ЕК. Ранее сама Урсула фон дер Ляйен говорила, что неизвестно, кто займет этот пост, но это было бы важно для кандидата из Центральной или Восточной Европы. Вызов единству Европы. Чтобы воплотить свои амбициозные планы по созданию оборонного союза, Урсула фон дер Ляйен планирует начать со стимулирования частных оборонных инвестиций.
„Я буду работать с Европейским инвестиционным банком, чтобы он мог помогать финансировать и снижать риск для общих оборонных проектов и оборонных инноваций“, - сказала глава ЕК. „Для этого необходимы европейские инвестиции в рамках следующей многолетней финансовой программы. Но мы также внесем предложения по срочным потребностям в оборонных инвестициях“, - добавила она. Перед фон дер Ляйен стоит ряд сложных вызовов. И это не только финансовые, когда большинство стран Европы все еще не готовы тратить больше на оборону, несмотря на полномасштабную войну, где Украина с трудом сдерживает российскую оккупационную армию и фронт не удается стабилизировать. Если же Украина не остановит россиян, то война может расшириться дальше на Запад, когда странам ЕС уже придется платить за оборону и жизнями людей. Второй вызов политический, когда такие страны, как Венгрия и Словакия, симпатизирующие РФ, блокируют инициативы ЕС, в частности, выделение военной помощи Украине. Эти ситуации также ставят под угрозу единство Запада и его общую политику ответа на растущие угрозы со стороны России.
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