Чем для Венгрии может обернуться облегченный ВНЖ для россиян

Зато известно, что формально венгерская сторона объясняет изменения законодательства тем фактом, что в стране вот-вот стартует строительство двух новых реакторов на АЭС „Пакш-2“.

А насколько тщательно национальные спецслужбы на самом деле будут выяснять риски, связанные с каждым отдельно взятым гражданином РФ или Беларуси, никто точно не знает — спецслужбы, как правило, не раскрывают нюансы своей работы.

На самом деле, согласно венгерскому законодательству, карту можно продлить один раз — максимум на три года. Что касается проверок, то закон прямо не говорит, как именно проверяют претендентов, анкета для заявителей выглядит примерно так же, как для претендентов на любой другой тип ВНЖ.

Ряд СМИ сообщили, что „национальная карта“ может продлеваться неограниченное количество раз, а ее получателей не проверяют на предмет рисков для нацбезопасности.

Буквально через несколько дней после московского визита Орбана официальный „Венгерский вестник“ опубликовал обновленный список стран, граждане которых могут претендовать на „национальную карту“. Это тип вида на жительство (ВНЖ), который выдается на основании трудового контракта. Теперь этот список включает в том числе Россию и Беларусь.

В Брюсселе восприняли энергичность венгерского премьера как попытку подыграть Кремлю. Разразился скандал. Прошло всего несколько недель — и Венгрия спровоцировала новый скандал в ЕС.

Уже в начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, потом — Москву. В официально известной повестке — перемирие и прекращение боевых действий.

Министры принимают ключевые для Евросоюза решения, а президентствующая страна координирует повестку и встречи. На практике это означает, что венгерские власти в той или иной степени определяют европейскую повестку на ближайшие полгода.

Все началось в июле, когда Венгрия на основе ротации стала страной, председательствующей в Европейском совете — площадке, которая регулярно собирает отраслевых министров стран ЕС.

Строить их будет Росатом, который, согласно публичной информации, вкладывает в проект 10 миллиардов евро. Для стран Балтии это дополнительная причина для тревоги, поскольку высокопоставленных чиновников Росатома в Европе непосредственно связывают с работой российской военной разведки ГРУ.

Совокупность этих факторов спровоцировала крайне резкую реакцию на шаги Венгрии со стороны государств Балтии.

Учитывая, что обладатель ВНЖ любой страны ЕС имеет право беспрепятственно перемещаться по странам Шенгенской зоны, может получиться, что в Европу хлынут потоки россиян и белорусов, которых никто даже не попытается проверить на предмет угрозы национальной безопасности.

А это для стран Балтии эквивалентно серьезно повышенным рискам провокаций, саботажа, диверсий и шпионажа.

„В то время как большинство европейских стран ищут способы эффективной защиты от этих атак, Венгрия не только препятствует таким усилиям, но и своими действиями способствует или, по крайней мере, облегчает враждебные в отношении европейских стран действия“, — цитирует литовский общественный вещатель главу МИДа Габриэлюса Ландсбергиса.

Закрылись страны Балтии, закрылся ЕС

Страны Балтии, Финляндия и Польша занимают самую жесткую позицию относительно въезда в страну граждан России и Беларуси. Эти государства прекратили выдачу виз россиянам еще в 2022 году, оставив исключения для гуманитарных виз.

В итоге, например, в Эстонии количество виз, выданных россиянам, сократилось в 17 раз: с 34 тыс. в 2021 году до чуть более двух тысяч в 2023-м. В Латвии количество выданных виз за этот период упало почти в пять раз.

„Санкции, введенные правительством Эстонии в отношении граждан России и Беларуси, остаются в силе, — сказали Би-би-си в Министерстве иностранных дел Эстонии. — Эти санкции помогают предотвратить или смягчить риски для внутренней безопасности и общественного порядка как в Эстонии, так и в Балтийском регионе“.