ВИДЕО | Яшин - RusDelfi: российский флаг нужно отстирать от крови и грязи

На мероприятие в немецкой столице пришло больше 3000 человек. На встрече с российским политиком, правда, не было ни одного российского флага. Заместо него так называем флаг „свободной России“: бело-сине-белый. Местная полиция предупредила организаторов, что по закону они не могут запретить использование российского флага в общественных местах, то есть любой желающий мог с ним прийти.

На вопрос RusDelfi Илье Яшину, какой ему флаг ближе: традиционный „красно-сине-белый“ или „бело-сине-белый“, политик точно не ответил. „Это поляризированная тема. Если тут развернуть российский триколор, это вызовет раздражённую реакцию. Российский флаг нужно отстирать от крови и грязи. Пока мы не отстираем флаг от крови и грязи, не стоит на эту тему рассуждать. Чтобы отстирать наш флаг, нужно приложить большие усилия. Мы это сделаем“, - заявил он.