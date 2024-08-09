Эрика Кирпу в эфире Sky Sport italia
Эрика Кирпу в эфире Sky Sport italia
ФОТО: Erakogu
Олимпиадa
09.08.2024, 13:15

Наша олимпийская чемпионка — звезда итальянского ТВ. Как так вышло?

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Эксклюзив RusDelfi

Эрика Кирпу - олимпийская чемпионка Токио в командном фехтовании на шпагах. На следующую Олимпиаду эстонка не попала в качестве спортсменки, зато стала экспертом на телевидении... Италии. А еще организует лагеря для детей и берет уроки эстонского. RusDelfi поговорил с фехтовальщицей, чтобы узнать, как так вышло.

В полдень рабочего дня Эрика Кирпу ответила на наш звонок. „Алё, ребята, привет!“ - радостно прозвучало с другого конца Европы. Чемпионка держала путь на свою новую работу - в итальянскую студию телеканала Sky - и общалась с нами из машины по громкой связи. На протяжении всего интервью очень мешал шумящий на весь салон кондиционер, но выключить его означало бы приговорить фехтовальщицу к верной смерти - в Италии 35 градусов жары.

Игры в Париже в самом разгаре, чем сейчас занимается олимпийская чемпионка?

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RusDelfi
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