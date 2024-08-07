Опасные связи. Эксперт о дружбе и вражде западных крайне-правых политиков с путинской Россией

Могут ли крайне правые перевернуть мир и оставить Украину один на один с Россией? Что роднит их с российским путинским режимом? Как КГБ выстраивало связи между крайне правыми политиками на Западе и СССР? Что роднит трампистов с путинскими кагэбэшниками? Как европейские крайне правые распространяют российскую пропаганду? Как Орбан запугал своих избирателей? Общаются ли крайне правые политики в Европе с Москвой? Об этом и многом другом Delfi рассказал Антон Шеховцов - директор австрийского Центра демократических принципов, приглашенный старший научный сотрудник Департамента международных отношений Центрально-Европейского университета (Австрия).