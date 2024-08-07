Опасные связи. Эксперт о дружбе и вражде западных крайне-правых политиков с путинской Россией
Могут ли крайне правые перевернуть мир и оставить Украину один на один с Россией? Что роднит их с российским путинским режимом? Как КГБ выстраивало связи между крайне правыми политиками на Западе и СССР? Что роднит трампистов с путинскими кагэбэшниками? Как европейские крайне правые распространяют российскую пропаганду? Как Орбан запугал своих избирателей? Общаются ли крайне правые политики в Европе с Москвой? Об этом и многом другом Delfi рассказал Антон Шеховцов - директор австрийского Центра демократических принципов, приглашенный старший научный сотрудник Департамента международных отношений Центрально-Европейского университета (Австрия).
- В недавней публикации российского оппозиционного издания The Insider рассказывалось о действующем плане СВР по возбуждению в Европе ненависти к украинским беженцам. Нельзя при этом не отметить, что такие настроения растут в Польше, например, там их откровенно высказывала крайне-правая партия „Конфедерация“ еще в 2022 году. Крайне-правая эстонская EKRE пытается нагнетать анти-украинские настроения. Что вы можете сказать об этом? Это общеевропейское явление?