В США арестовали гражданина Пакистана по подозрению в подготовке убийств американских политиков — в том числе Трампа

Федеральные прокуроры в Бруклине, штат Нью-Йорк, выдвинули обвинения в отношении 46-летнего пакистанца Асифа Мерчанта. По данным прокуроров, он некоторое время жил в Иране, где у него есть семья.

Мерчанта задержали еще 12 июля, когда он собирался уехать из США. Это произошло после того, как подозреваемый встретился с предполагаемыми исполнителями убийств — сотрудниками правоохранительных органов под прикрытием. Во время одной из встреч Мерчант заявил, что целью убийств, запланированных на конец августа — начало сентября, должны стать люди, которые „вредят Пакистану и мусульманскому миру“.

По данным прокуроров, в Нью-Йорке Мерчант искал мужчин для совершения убийств, женщину для „разведки“ и около 25 человек, „которые могли бы устроить акцию протеста для отвлечения внимания после совершения убийства“. После задержания пакистанец, как утверждается, сотрудничал со следствием. Адвокат Мерчанта опроверг эту информацию.

Следователи ФБР, по словам источников телеканала, считают, что целями подозреваемого могли быть бывшие и действующие чиновники правительства США, а также кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

ФБР расследовало предполагаемый заговор за несколько недель до покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании. Как сообщил источник CNN, следователи не нашли доказательств, что Асиф Мерчант имел какое-либо отношение к стрельбе в Батлере.

После стрельбы на митинге источники CNN и других американских изданий сообщили, что власти США получили разведданные о заговоре Ирана с целью покушения на Трампа. В Иране планы по убийству кандидата в президенты отрицали.

Правительство США, отмечает CNN, неоднократно высказывало опасения, что Иран может отомстить за командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции „Аль-Кудс“ Касема Сулеймани, убитого по приказу Трампа.

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