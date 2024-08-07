Сергей Вакуленко: украинцы могут помочь европейцам отказаться от российского газа быстрее

Поступают новости об атаке украинских войск на российские приграничные села в Суджанском районе Курской области. УНИАН пишет, что заняты села Дарьино, Николаево-Дарьино и Свердликово.

Название сел и района, скорее всего, никому и ничего не говорит. Почти никому.

А вот скриншоты из Гугл Карт. На первом Свердликово трех сел, возможно занятых украинскими войсками и линия от него на юг. Длина этой линии 8 км.

А на втором — то, что на южном конце этой линии.

Это „газовая таможня“, через эту станцию проходит единственный работающий и поныне маршрут, по которому идет весь трубопроводный газ, поступающий из России в Европу.

А вот что интересно, есть сообщения, что Гоголевка тоже занята. И если так, то получается, что газоизмерительная станция тоже либо под контролем украинских войск, либо в районе боевых действий.

Случайность? Трудно сказать. Но это, например, повод для Газпрома объявить форс-мажор и прекратить поставки. А может, кому-то хочется, чтобы Газпром так и сделал. А может, это удобный повод для Оператора газотранспортной системы Украины. А может, просто совпадение.

Может, кому-то лавры Червинского покоя не дают и есть мысли помочь европейцам отказаться от российского газа, если у них у самих на это силы воли не хватает. Правда, наземная ГИС — это все-таки не морской трубопровод, чинится достаточно легко и быстро, за пару недель максимум.

Но как бы то ни было, интрига.

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