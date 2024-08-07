Израиль готовится к большой войне. Репортаж из подземной больницы в Хайфе

Это перевод репортажа корреспондента BBC в Хайфе, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Глубоко под городом Хайфа на севере Израиля расположена огромная подземная больница.

Внутри ее бетонных стен — многие сотни коек. Здесь есть операционные, родильное отделение и медицинские принадлежности, разложенные по углам. Но пациентов пока нет.

Медицинский центр „Рамбам“ построил этот бункер после войны между Израилем и „Хезболлой“ в 2006 году.

В обычное время это многоэтажная автостоянка, но ее можно переоборудовать в больницу меньше чем за три дня. Объект находится в состоянии боевой готовности с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей за ним военной операцией Израиля в секторе Газа.

Объект рассчитан более чем на 2 000 коек. В случае серьезного нападения на Израиль он примет пациентов из наземного медицинского центра и других близлежащих больниц. Здесь найдется место и для лечения раненых.

После убийства на прошлой неделе политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира „Хезболлы“ Фуада Шукра над регионом нависла угроза полномасштабной войны. Врачи говорят, что они готовы к нападению на Хайфу.

„Когда, когда, когда это произойдет? Никто не знает. Мы много говорим об этом“, — говорит доктор Ави Вайсман, медицинский директор центра.

Люди обеспокоены, добавляет он. Вайсман и его сотрудники надеются, что эскалация насилия продлится недолго.

Рядом с больницей открывается потрясающий вид на город и его процветающий порт. По морю скользят корабли и танкеры.

Но близость Хайфы к Ливану — и к ракетам „Хезболлы“ — делает ее уязвимой.

Местные жители привыкли к учебным тревогам, которые проводятся каждые несколько месяцев. Школьники регулярно репетируют, что делать в случае нападения.

Молодая пара, которую мы встретили в центре города, рассказала о том, как они живут с ощущением постоянной угрозы.