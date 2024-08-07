МНЕНИЕ | Андрей Терехов: как молодежи читать новости, если между нею и изданиями стоит пейволл?
Могу ли я получить интересующую меня информацию из социальных сетей, минуя новостные порталы? Оказалось, что могу! Так есть ли разница, что читать? Для молодежи есть, потому что вопрос упирается в возможность приобретения подписки. Между молодежью и нашими СМИ стоит пейволл. Однако качество и достоверность информации из социальных сетей ставится под большое сомнение, пишет гражданский активист Андрей Терехов.
Наша молодежь не читает местные СМИ. Я сам - представитель молодежи, и в беседе со своими сверстниками с удивлением узнал, что большая часть из них не знает о происходящих в мире событиях. Они слабо представляют себе внешнеполитические события и, например, до сих пор думают, что Дональд Трамп состязается с Джо Байденом в президентской гонке.