Мнение
07.08.2024, 16:35

МНЕНИЕ | Андрей Терехов: как молодежи читать новости, если между нею и изданиями стоит пейволл?

 
Молодежь рискует угодить в информационную ловушку
Молодежь потребляет информацию быстро, традиционные СМИ должны подстроиться.
Молодежь потребляет информацию быстро, традиционные СМИ должны подстроиться.
ФОТО: Samsung

Могу ли я получить интересующую меня информацию из социальных сетей, минуя новостные порталы? Оказалось, что могу! Так есть ли разница, что читать? Для молодежи есть, потому что вопрос упирается в возможность приобретения подписки. Между молодежью и нашими СМИ стоит пейволл. Однако качество и достоверность информации из социальных сетей ставится под большое сомнение, пишет гражданский активист Андрей Терехов.

Наша молодежь не читает местные СМИ. Я сам - представитель молодежи, и в беседе со своими сверстниками с удивлением узнал, что большая часть из них не знает о происходящих в мире событиях. Они слабо представляют себе внешнеполитические события и, например, до сих пор думают, что Дональд Трамп состязается с Джо Байденом в президентской гонке.

Можно ли заинтересовать молодое поколение чтением эстонских новостных порталов? Можно. Давайте обратимся к истории. С появлением письменности, человечество ощутило потребность записывать происходящее и осмысливать его. На заре письменности для этого служили глиняные таблички. Газета, в нашем современном понимании, появилась в 17 веке, после возникновения книгопечатания. В 1605 году в Страсбурге появилось первое бумажное издание. В газетах того времени сообщали новости, описывали политические события, давали объявления и коммерческие предложения. Совсем как сегодня.

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