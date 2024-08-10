Другие виды
10.08.2024, 08:01

Чемпионка мира Моника Цыганова открыла шахматный клуб и проводит тренировки на эстонском и русском: после первого же приглашения приехала в Нарву

 
Большое интервью RusDelfi

Моника Цыганова пару недель назад в составе сборной Эстонии выиграла женский чемпионат мира по шахматам среди сениоров, а совсем недавно открыла новый шахматный клуб в Нарве. В этом интервью Моника делится своим опытом и рассказывает о том, как шахматы помогают детям достигать успеха.

Как пришла идея участвовать в чемпионате мира среди сеньоров и как удалось сформировать команду?

Идея участия в командных чемпионатах среди сеньоров возникла у нас с Татьяной Фоминой и Региной Нарва ещё на Олимпиаде в Стамбуле в 2012 году. Мы всегда любили командные турниры, так как в них мы чувствуем себя сильнее и увереннее, чем в индивидуальных соревнованиях. Конечно, Татьяна — исключение, она всегда блистает и в личных турнирах.

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