10.08.2024, 08:01
Чемпионка мира Моника Цыганова открыла шахматный клуб и проводит тренировки на эстонском и русском: после первого же приглашения приехала в Нарву
Большое интервью RusDelfi
Моника Цыганова пару недель назад в составе сборной Эстонии выиграла женский чемпионат мира по шахматам среди сениоров, а совсем недавно открыла новый шахматный клуб в Нарве. В этом интервью Моника делится своим опытом и рассказывает о том, как шахматы помогают детям достигать успеха.
Как пришла идея участвовать в чемпионате мира среди сеньоров и как удалось сформировать команду?
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