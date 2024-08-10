Чемпионка мира Моника Цыганова открыла шахматный клуб и проводит тренировки на эстонском и русском: после первого же приглашения приехала в Нарву

Идея участия в командных чемпионатах среди сеньоров возникла у нас с Татьяной Фоминой и Региной Нарва ещё на Олимпиаде в Стамбуле в 2012 году. Мы всегда любили командные турниры, так как в них мы чувствуем себя сильнее и увереннее, чем в индивидуальных соревнованиях. Конечно, Татьяна — исключение, она всегда блистает и в личных турнирах.