В Ласнамяэ подходят к завершению работы по ремонту дорог с гравийным покрытием

„Зеленые зоны и детские площадки Ласнамяэ — это сердце нашего района. Ухаживая за ними, мы заботимся о благополучии наших жителей и возможностях качественного отдыха“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Ласнамяэ отличается от других районов Таллинна большим количеством парков и детских площадок, которые являются популярными местами встреч как для семей, так и для других жителей района. Поэтому в этом сезоне решено привести в порядок несколько зон одновременно.

Помимо уже выполненных работ, до конца августа планируется благоустроить пешеходные дорожки еще в четырех местах:

на зеленой зоне на участке ул. Пунане, 43C;

на зеленой зоне Коорти (ул. Лийкури, 58);

на площади Туулте (ул. Арбу, 13а);

в парке Асундусе.

Работы по обслуживанию выполняет Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в тесном сотрудничестве с управой района Ласнамяэ. Управа благодарит жителей за понимание и терпение, и надеется, что проводимые работы помогут улучшить качество жизни в районе.

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