Кандидат в вице-президенты США Уолц раскритиковал Трампа

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США и вице-президент страны Камала Харрис впервые выступила на предвыборном митинге с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, которого она выбрала в качестве претендента на пост вице-президента. В своем выступлении в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник, 6 августа, Уолц резко раскритиковал кандидата на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа, заявив, что он сеет в стране „хаос и раскол“.

„Наша кампания - борьба за будущее“

По его словам, Трамп не имеет понятия о том, что значит служить нации, „потому что слишком занят служением самому себе“. За свой срок на должности главы Белого дома он довел экономику до краха, заявил Уолц перед 10 тысячами собравшихся. Кроме того, во время президентства республиканца в Соединенных Штатах возросло число насильственных преступлений - не считая тех преступлений, которые совершил сам Трамп, добавил он.

Одновременно Уолц подчеркнул, что предвыборная кампания демократов - это не борьба против Дональда Трампа. „Наша кампания - это борьба за будущее“, - пояснил он.

В свою очередь Харрис указала, что она и ее партнер на выборах борются за будущее, в котором станут защищать фундаментальные свободы. Она выразила уверенность, что Уолц станет лидером, „который объединит нацию и будет продвигать ее вперед“. Она назвала губернатора Миннесоты борцом за средний класс, патриотом, который, как и она, верит в необычайные перспективы Америки.

Харрис выбрала Уолца кандидатом на пост вице-президента