В Силламяэ был замечен неизвестный зверь. Зоолог: это новая реальность

„Там оказалась не кошка, а неведомая зверушка“

Автор снимков Иван, заметивший необычного зверя рассказал RusDelfi историю необычной встречи. „Сын пошел выгулять собаку. Когда вернулся, сказал, что собака загнала кошку на стену дома и ей не слезть, очень высоко. Мы вышли посмотреть, как помочь бедолаге, а там оказалась не кошка, а неведомая зверушка. И уже залезла еще выше, чем изначально“, — рассказывает Иван.

Необычного зверька сфотографировали и решили не беспокоить, минут через десять проверили — его там уже не оказалось. „Очень интересно было бы узнать, кто это на самом деле, но больше всего похож на хонорика по фото из интернета. Джек Рассел, охотничьи инстинкты дают о себе знать“, — рассказывает Иван.

„Поселившись на чердаке дома, будет шуметь и не давать спать жителям“

По словам зоолога Андрея Милютина, это была каменная куница. И она не просто заблудилась, а живет где-то на чердаке, причем, как отметил специалист, там она, скорее всего, не одна.

„В Эстонии два вида куниц: лесная и каменная, и распространение каждого вида соответствует названию, — рассказывает зоолог. — Первый экземпляр каменной куницы был зарегистрирован в конце 80-х годов, и бывает, именно они селятся на чердаках домов“.

Все, что они делают, это едят маленьких животных: птиц, мышей. Могут также порыться в мусоре, найти кусочек гамбургера или полакомиться фруктами.

„Звери, которые сейчас живут в городах, — это потомки тех, которых люди когда-то убивали. И то, что они возвращаются, — неудивительно. Люди теперь за едой ходят в магазин и зверей не убивают, — рассказывает зоолог и отмечает, что появление таких зверей происходит из-за большого количества мусора. — Поселившись на чердаке дома, куница будет шуметь и не давать спать жителям, так как это ночное животное, ее активность начинается как раз в ночное время“.