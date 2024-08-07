Финка стала в России лицом компании по дезинформации – журналисту Yle она пригрозила „судом по военным преступлениям“
Российские СМИ в последние дни рассказали о финке, которая, по ее же словам, запросила убежища в России. Активистка ссылается на то, что в Финляндии ее преследуют за пророссийские взгляды. Она также утверждает, что, например, из-за ее деятельности ее поместили на принудительное психиатрическое лечение, пишет служба новостей Yle.
Об этой истории, например, написала „Комсомольская правда“, которая известна как любимая газета президента РФ Владимира Путина.
В статьях о финке не предпринималась попытка верифицировать слова женщины. Российские журналисты в основном просто передают ее описание произошедшего.
В России практически нет свободы прессы, и СМИ строго контролируются властями.
За кейсом стоит „финский журналист“
„Комсомольская правда“ пишет, что женщина прибыла в Россию через Нарву 3 августа. В комментарии Yle финская гражданка подтвердила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге.
Женщина также рассказала Yle, что ее интервью для СМИ организовал Кости Хейсканен.
Хейсканен в последние годы появляется в российских СМИ как финский журналист. Российской аудитории он рассказывает, в частности, о преследованиях, которым якобы подвергаются россияне в Финляндии.
– Да, Кости все организовал. В воскресенье я дала интервью трем телеканалам. И так все завертелось, – сообщает женщина.
По данным расследовательского проекта Insider, настоящее имя Хейсканена — Константин Лебедев. И он пропагандист с прокремлевскими взглядами. Сам Хейсканен опроверг утверждения Insider на своей странице в Facebook. Yle не смогло связаться с Хейсканеном.
Женщина пригрозила Yle „судом по военным преступлениям“
Раздающая интервью российским СМИ женщина перед своим отъездом в Россию связалась и с Yle. Она попросила сообщить, что еще одна финская семья уезжает в Россию.
Однако проверка ее заявлений показала их беспочвенность. После этого она заявила, что подаст иск на журналиста Yle в „российский суд по военным преступлениям“.
– Сделайте новость сейчас же, иначе вы сами окажетесь в числе обвиняемых, – написала женщина.
Первые заметки в российских СМИ о запросившей убежище финке появились в июле. Однако после статьи в „Комсомольской правде“ эту информацию начали тиражировать активнее.
По данным российских изданий, финка также участвовала в помощи российским военным, которые принимали участие в войне в Украине.
– Это правда. Я поддерживаю специальную военную операцию в качестве волонтера, – подтвердила она Yle.
Известный персонаж в кругах любителей теорий заговора
Еще до отъезда в Россию женщина была заметна в кругах любителей различных теорий заговора в Финляндии. Например, многие Telegram-каналы против финского правительства выступали за ее „освобождение“ от психиатрического лечения в начале 2024 года.
Сама женщина активно писала посты о типичных темах в кругах любителей теорий заговора, например, о торговле детьми, за которой якобы стоят власти.
Она утверждает и то, что сама „брала интервью у жертв торговли детьми“ в пабе в Тампере. Местная газета Aamulehti ранее писала об этом случае.
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