Финка стала в России лицом компании по дезинформации – журналисту Yle она пригрозила „судом по военным преступлениям“

Об этой истории, например, написала „Комсомольская правда“, которая известна как любимая газета президента РФ Владимира Путина.

В статьях о финке не предпринималась попытка верифицировать слова женщины. Российские журналисты в основном просто передают ее описание произошедшего.

В России практически нет свободы прессы, и СМИ строго контролируются властями.

За кейсом стоит „финский журналист“

„Комсомольская правда“ пишет, что женщина прибыла в Россию через Нарву 3 августа. В комментарии Yle финская гражданка подтвердила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге.

Женщина также рассказала Yle, что ее интервью для СМИ организовал Кости Хейсканен.

Хейсканен в последние годы появляется в российских СМИ как финский журналист . Российской аудитории он рассказывает, в частности, о преследованиях, которым якобы подвергаются россияне в Финляндии.

– Да, Кости все организовал. В воскресенье я дала интервью трем телеканалам. И так все завертелось, – сообщает женщина.

По данным расследовательского проекта Insider , настоящее имя Хейсканена — Константин Лебедев. И он пропагандист с прокремлевскими взглядами. Сам Хейсканен опроверг утверждения Insider на своей странице в Facebook. Yle не смогло связаться с Хейсканеном.

Женщина пригрозила Yle „судом по военным преступлениям“

Раздающая интервью российским СМИ женщина перед своим отъездом в Россию связалась и с Yle. Она попросила сообщить, что еще одна финская семья уезжает в Россию.

Однако проверка ее заявлений показала их беспочвенность. После этого она заявила, что подаст иск на журналиста Yle в „российский суд по военным преступлениям“.

– Сделайте новость сейчас же, иначе вы сами окажетесь в числе обвиняемых, – написала женщина.

Первые заметки в российских СМИ о запросившей убежище финке появились в июле. Однако после статьи в „Комсомольской правде“ эту информацию начали тиражировать активнее.

По данным российских изданий, финка также участвовала в помощи российским военным, которые принимали участие в войне в Украине.