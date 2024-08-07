Атака ВСУ на Курскую область: что происходит

Местная администрация сообщила, что 11 человек получили ранения. В течение суток число пострадавших росло, утром власти сообщали о 28 пострадавших.

Провоенные телеграм-каналы во вторник сообщали о продвижении частей ВСУ северо-западнее Суджи по линии Дарьино — Зеленый Шлях. А в соцсетях появились видеокадры обстрелов райцентра.

Утром в среду блогеры сообщали, что бои продолжаются. „За минувшую ночь [противник] ввел в бой до двух батальонов. Активно применяет артиллерию. Идет продвижение в сторону Суджи, как и вчера“, — утверждает телеграм-канал „Архангел спецназа Z“.

„По имеющимся первичным данным из нескольких источников, противнику удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию, — писал телеграм-канал „Два майора“. — Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остаётся сложной. Идет обстрел ВСУ города Суджа“.

В это же время российские провоенные блогеры сообщали об ожесточенных боях в Курской области.

Первым из официальных источников информацию о вторжении прокомментировал глава Курской области, заявив, что „бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы“.

Очевидцы сразу заметили, что нынешний прорыв не похож на предыдущие, и забили тревогу. Отмечалась большая численность групп вторжения, бронетехники — и четкая координация действий отрядов, наступающих по разным направлениям.

Нечто подобное происходило в 2023 году, когда бойцы прокси-формирований ВСУ — Русского добровольческого корпуса и легиона „Свобода России“ (оба объявлены в России террористическими организациями и запрещены) совершали рейды на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей.

А утром стали поступать сообщения о прорыве вооруженных групп на нескольких направлениях и боях в приграничной зоне.

В ночь на вторник Курскую область атаковали беспилотники — врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что над регионом сбили 26 дронов самолетного типа. Той же ночью обстрелу подвергся райцентр Суджа, расположенный в 10 километрах от российско-украинской границы.

Из заявлений губернатора следует, что жертвами атаки на Суджанский район стали пять человек. Во вторник Смирнов сообщил о трех погибших, в ночь на среду — о погибшем водителе скорой помощи и фельдшере.

В ночь на среду город Суджа снова подвергся обстрелу, рассказал „РИА Новости“ глава города Виталий Слащев. Сообщалось также о взрывах в городе Курчатове, где расположена Курская АЭС. Предположительно, там работали системы ПВО.

Что заявляли российские военные

Минобороны России во вторник в 15:05 впервые прокомментировало ситуацию так: „Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе“.

Днем во вторник российское Минобороны заявляло о выдвижении в район боестолкновения резервов, применении армейской авиации и об уничтожении 16 единиц украинской бронетехники — шести танков, двух БМП, четырех БТР, трех боевых бронемашин „Козак“ и инженерной машины разграждения.

Тогда же появилось снятое в Суджинском районе видео, на котором видны пролетающие над головой боевые самолеты.

К вечеру вторника Минобороны сделало новое заявление — якобы зашедшая на территорию Курской области украинская диверсионно-разведывательная группа понесла потери и „отступила на свою территорию“.

Вскоре это сообщение было удалено. „Противник до сих пор остается на территории Курской области“, — пишет блогер Роман Алехин.

Генштаб ВСУ в ответ на просьбу прокомментировать происходящее под Суджей заявил Украинской службе Би-би-си: „У нас нет пока информации по этому поводу“.

Что известно о потерях