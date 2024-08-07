Владимир Кара-Мурза: Когда говорят о пытках, многие представляют, как засовывают иголки под ногти. Но морально-психологические — посильнее физических

Российский политик, историк и журналист Владимир Кара-Мурза провел в заключении два с половиной года. Суд посчитал его виновным в распространении „фейков“ про армию, „осуществлении деятельности нежелательной организации“, „государственной измене“ — и приговорил к 25-летнему заключению. Наказание Кара-Мурза отбывал в одиночной камере в Омске, в пыточных условиях. Он был уверен, что уже никогда не выйдет на свободу, но оказался в списке на обмен. Специальный корреспондент „Медузы“ Кристина Сафонова встретилась с политиком во Франкфурте-на-Майне и записала один из самых страшных рассказов о современной российской тюрьме.

„Полная изоляция от любого человеческого общения — это совершенно невыносимо“

Когда говорят о пытках, многие представляют, как засовывают иголки под ногти или бьют электрошокером. Но морально-психологические пытки бывают посильнее физических. И я могу сказать, что полная изоляция от любого человеческого общения — это совершенно невыносимо. Человек, как говорил Аристотель, — существо социальное. Нам нужно общение друг с другом так же, как еда, питье, воздух. Когда ты от этого полностью отрезан, то очень быстро — я буду говорить открыто — начинает ехать крыша. Теряешь концентрацию, начинают путаться мысли, приходит в голову какая-то дурь.

Книжки, как я думал, читать вообще невозможно. Путаются строки. Читаешь страницу и не понимаешь, что там написано, перечитываешь, потом еще раз и еще раз.

Писать в тюрьме тоже невозможно — бумагу и ручку выдают только на полтора часа в день. Все остальное время ты либо ходишь по маленькой камере, два на три метра, из угла в угол. Либо пытаешься читать, насколько это возможно. Либо просто сидишь и смотришь в стену. Причем сидишь на маленькой табуреточке, потому что в пять утра шконка прикрепляется к стене и открепляется только в девять вечера, когда нужно ложиться спать.

„Жена стояла с секундомером, чтобы ни один ребенок не говорил с отцом больше пяти минут, чтобы у каждого были эти пять минут“