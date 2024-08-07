Нигер вслед за Мали разорвал дипломатические отношения с Украиной

В своем телевизионном обращении Амаду отметил, что Нигер решил проявить солидарность с правительством и народом Мали, которые объявили о разрыве отношений с Киевом накануне, пишет Reuters.

Причиной этого решения называлась поддержка украинским правительством группировок повстанцев-туарегов, напавших на малийские вооруженные силы.

В конце июля на севере Мали в районе города Тинзауатен произошли столкновения между местными повстанцами-туарегами с одной стороны и вооруженными силами страны и бывшими наемниками ЧВК Вагнера с другой стороны. В результате боев погибли, по разным данным, не менее 10 военных и от 20 до 80 вагнеровцев. Bloomberg со ссылкой на заявление повстанцев писал о гибели 47 малийских военных.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя разгром вагнеровцев, заявил, что туареги „получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников“. После этого Сенегал вызвал посла Украины Юрия Пивоварова в МИД из-за поста в фейсбуке, в котором он, как утверждалось, поддержал Юсова (вероятно, этот пост позже был удален). В заявлении МИД Сенегала говорилось, что страна не приемлет комментарии в поддержку терроризма, особенно когда последний направлен на дестабилизацию такой братской страны как Мали.

В Киеве назвали решение властей Мали о разрыве дипломатических отношений недальновидным и поспешным. Украинские власти также отвергли прозвучавшие обвинения в поддержке международного терроризма.

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