Кастер Семеня о Хелиф: „Иман – отличная боксерша, а люди всегда критикуют тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали“

Алжирская боксерша Иман Хелиф была допущена к Играм в Париже несмотря на то, что в 2023 году не прошла гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA, пишет Sports.ru.

„Иман – отличная боксерша, а люди всегда начинают критиковать и обсуждать тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали.

Но политика и Олимпийская хартия не должны противоречить друг другу. Спорт предназначен для всех людей, и хартия МОК запрещает дискриминацию. Но сбивает с толку то, что они позволили унижать женщин.

Если спорт для всех, то почему высший руководящий орган допускает подобные вещи? Они должны отстаивать свои позиции и подавать пример. Речь идет о квалифицированном руководстве, которое защищает женщин и уважительно относится к ним“, – сказала Семеня.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, выступающая за ЮАР. World Athletics запретила ей соревноваться на дистанциях от 400 м до мили из-за повышенного тестостерона.

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