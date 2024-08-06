Власти Нарвы определились с местом расположения кладбища для домашних животных

„Тут речь идет не о том, куда можно прийти, положить цветочки или помянуть. И не о том, что люди самовольно занимают частные или городские территории. Тут прежде всего вопрос стоит безопасности, экологической безопасности для людей“, - подчеркнула депутат горсобрания Нарвы Екатерина Платонова.

Город выделил участок земли с целевым назначением под кладбище, который находится на свободном участке между улицами Тууле и Йыэсуу.

„Управа внесла в общую планировку 2035 года поправку, согласно которой необходимо выделить место для кладбища животных, и теперь место определено этим документом. Это будет там, где уже есть часть старого, несанкционированного кладбища. Мы сейчас его узаконим и придадим статус официального кладбища животных“, - пояснил вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.

Следующий шаг города - поиск оператора, который сможет на данной территории предоставлять горожанам услугу по захоронению домашних животных.

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