Власти Нарвы определились с местом расположения кладбища для домашних животных(2)
До сих пор в Нарве не было кладбища для животных. Была лишь возможность кремации домашнего любимца через городской приют для животных. Поэтому жители города, которые не способны так просто выкинуть из памяти годы, проведенные с домашним любимцем, обустраивают могилки своих питомцев на стихийных кладбищах. Нарвские власти решили выделить земельный участок под официальное кладбище животных, где будут соблюдаться необходимые нормы безопасности, сообщила во вторник „Актуальная камера“.
„Тут речь идет не о том, куда можно прийти, положить цветочки или помянуть. И не о том, что люди самовольно занимают частные или городские территории. Тут прежде всего вопрос стоит безопасности, экологической безопасности для людей“, - подчеркнула депутат горсобрания Нарвы Екатерина Платонова.
Город выделил участок земли с целевым назначением под кладбище, который находится на свободном участке между улицами Тууле и Йыэсуу.
„Управа внесла в общую планировку 2035 года поправку, согласно которой необходимо выделить место для кладбища животных, и теперь место определено этим документом. Это будет там, где уже есть часть старого, несанкционированного кладбища. Мы сейчас его узаконим и придадим статус официального кладбища животных“, - пояснил вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.
Следующий шаг города - поиск оператора, который сможет на данной территории предоставлять горожанам услугу по захоронению домашних животных.
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