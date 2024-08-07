ВИДЕО | „Меня тыкают носом в мой народ и говорят, что он какой-то неправильный“: Илья Яшин провел встречу со своими сторонниками в Берлине

Илья Яшин встретился со сторонниками в центре Берлина. На месте было более 3000 человек и 70 журналистов. Люди приходили с детьми, собаками и немецким пивом. Все мероприятие прошло в парке, по которому раньше проходила Берлинская стена. О месте сообщили за день до встречи, так как было много желающих. Поэтому провели на открытой площадке. Помимо неравнодушных Яшину по территории дежурила местная полиция в усиленном составе. Мероприятие началось ровно в 19:00 и закончилось в 20:30, так как полиция разрешила проводить встречи максимум до 21 часов.

Формат мероприятия был следующим: Илья Яшин со сцены сделал вступление, рассказал про противостояние с российским режимом. „Мы за свободу, они за тюрьму и лагеря. Мы за справедливость, они за тиранию. Мы за мир, они за войну“, - противопоставил он себя и своих сторонников с режимом Владимира Путина.

За тем он отвечал на заранее присланные вопросы. Как закончить войну? Что вы думаете про ФБК? Вернетесь ли в Россию? Помимо этого аудитория периодически выкрикивала антивоенные слоганы: „Любовь сильнее страха“, „Россия без Путин“, „Россия будет свободна“. RusDelfi опубликует в четверг полный репортаж с мероприятия.

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До этого

Политик Илья Яшин вышел на свободу первого августа 2024 года. В российской тюрьме он отбыл два года по делу о „дискредитации армии РФ“. Должен был отсидеть максимальный срок - 8 лет. То есть еще как минимум 6 лет он провел бы за решеткой, если бы его не обменяли. Вместе с Яшиным вышло еще 15 человек: журналисты, активисты и оппозиционеры, граждане США, Германии и России.