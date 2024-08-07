ВИДЕО | „Меня тыкают носом в мой народ и говорят, что он какой-то неправильный“: Илья Яшин провел встречу со своими сторонниками в Берлине(28)
Российский оппозиционер Илья Яшин в среду вечером провел встречу с избирателями в Берлине. RusDelfi освещал мероприятие из немецкой столицы. Читайте, как это было.
Илья Яшин встретился со сторонниками в центре Берлина. На месте было более 3000 человек и 70 журналистов. Люди приходили с детьми, собаками и немецким пивом. Все мероприятие прошло в парке, по которому раньше проходила Берлинская стена. О месте сообщили за день до встречи, так как было много желающих. Поэтому провели на открытой площадке. Помимо неравнодушных Яшину по территории дежурила местная полиция в усиленном составе. Мероприятие началось ровно в 19:00 и закончилось в 20:30, так как полиция разрешила проводить встречи максимум до 21 часов.
Формат мероприятия был следующим: Илья Яшин со сцены сделал вступление, рассказал про противостояние с российским режимом. „Мы за свободу, они за тюрьму и лагеря. Мы за справедливость, они за тиранию. Мы за мир, они за войну“, - противопоставил он себя и своих сторонников с режимом Владимира Путина.
За тем он отвечал на заранее присланные вопросы. Как закончить войну? Что вы думаете про ФБК? Вернетесь ли в Россию? Помимо этого аудитория периодически выкрикивала антивоенные слоганы: „Любовь сильнее страха“, „Россия без Путин“, „Россия будет свободна“. RusDelfi опубликует в четверг полный репортаж с мероприятия.
Как это было в нашем онлайн-блоге:
(если блог не появился, обновите страницу)
До этого
Политик Илья Яшин вышел на свободу первого августа 2024 года. В российской тюрьме он отбыл два года по делу о „дискредитации армии РФ“. Должен был отсидеть максимальный срок - 8 лет. То есть еще как минимум 6 лет он провел бы за решеткой, если бы его не обменяли. Вместе с Яшиным вышло еще 15 человек: журналисты, активисты и оппозиционеры, граждане США, Германии и России.
На первой-пресс конференции Илья Яшин заверил, что не хотел покидать Россию. „Я осознанно боролся за право оставаться в России. Я рассматриваю произошедшее не как обмен, а как незаконное выдворение из страны против моей воли. Первым моим желанием было взять билет обратно, но мне дали понять, что это исключит дальнейшие обмены“, - сказал он на второй день на воле. Теперь он ближайшее время проведет в Германии.
На следующий день Яшин анонсировал „встречу с друзьями“ в Берлине 7 августа. Вход бесплатный, нужно лишь заполнить гугл-форму и зарегистрироваться. За четыре дня до мероприятия стало понятно - желающих слишком много, нужно искать место побольше. „Мы думали арендовать помещение на 100-150 человек. Но за два дня зарегистрировалось больше 2000 человек. Пришлось искать другое место“, - сказал Яшин.
О месте проведения с политиком сообщили почти за 24 часа до начала встречи. В итоге выбрали парк Мауэрпарк. Символично, что по территории парка проходила Берлинская стена, разделяющая Запад и СССР. Учитывая количество желающих увидеть Яшина и задать ему вопрос - на месте будет как минимум 3-4 тысячи человек. Среди них корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный и фотограф Delfi Андрес Путтинг.
Следите за ходом встречи в нашем онлайн-блоге:
(если блог не появился, обновите страницу)