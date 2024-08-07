„Неделю ночевал на стройке“. Наркотики и торговые центры: личные истории рижских подростков

Охранники торговых центров не знают, что с ними делать. Как быть, если эти дети употребляют алкоголь и наркотики прямо в общественных местах и грабят прохожих, чтобы купить себе новую дозу? Такие подростковые тусовки есть не только у Центрального вокзала Риги. 17-летние Алекса и Артур рассказали Delfi, как начали употреблять наркотики в плохой компании — и как им удалось завязать.