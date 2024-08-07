07.08.2024, 10:32
„Неделю ночевал на стройке“. Наркотики и торговые центры: личные истории рижских подростков
ФОТО: | Delfi Meedia
Охранники торговых центров не знают, что с ними делать. Как быть, если эти дети употребляют алкоголь и наркотики прямо в общественных местах и грабят прохожих, чтобы купить себе новую дозу? Такие подростковые тусовки есть не только у Центрального вокзала Риги. 17-летние Алекса и Артур рассказали Delfi, как начали употреблять наркотики в плохой компании — и как им удалось завязать.
Портал Delfi недавно рассказывал о настоящей наркотической эпидемии среди молодежи с эпицентром в районе Центрального вокзала. Героями той публикации стали медики, которые неустанно борются за жизни попавших в зависимость детей. Эксперты из разных сфер анализировали, как центр столицы стал сосредоточением всех пороков.
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