06.08.2024, 20:00
Forbes: США не дали Украине уничтожить российские самолеты на аэродромах(4)
ФОТО: | AFP
На протяжении многих месяцев украинские официальные лица просили у западных союзников разрешения, чтобы с помощью современного оружия уничтожить российские самолеты, которые использовали для атак на украинские города, прямо на аэродромах. Разрешения не дали, а теперь такая возможность исчезла, пишет Forbes.
В ночь со 2 на 3 августа украинские беспилотники атаковали российский аэродром в Морозовске (Ростовская область). По утверждению украинской военной разведки, в результате атаки был, в частности, уничтожен сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два таких же самолета получили повреждения, также был уничтожен склад боеприпасов.
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