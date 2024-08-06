За рубежом
06.08.2024, 20:00

Forbes: США не дали Украине уничтожить российские самолеты на аэродромах

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Пуск ATACMS (иллюстративное фото)
Пуск ATACMS (иллюстративное фото)
ФОТО: HANDOUT | AFP

На протяжении многих месяцев украинские официальные лица просили у западных союзников разрешения, чтобы с помощью современного оружия уничтожить российские самолеты, которые использовали для атак на украинские города, прямо на аэродромах. Разрешения не дали, а теперь такая возможность исчезла, пишет Forbes.

В ночь со 2 на 3 августа украинские беспилотники атаковали российский аэродром в Морозовске (Ростовская область). По утверждению украинской военной разведки, в результате атаки был, в частности, уничтожен сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два таких же самолета получили повреждения, также был уничтожен склад боеприпасов.

Эта атака на аэродром в Морозовске стала не первой, но самой успешной. Однако повторять такие операции Украине становится все сложнее, поскольку Россия переводит свою авиацию на все более труднодоступные базы в глубине страны.

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