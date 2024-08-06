Forbes: США не дали Украине уничтожить российские самолеты на аэродромах

В ночь со 2 на 3 августа украинские беспилотники атаковали российский аэродром в Морозовске (Ростовская область). По утверждению украинской военной разведки, в результате атаки был, в частности, уничтожен сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 , еще два таких же самолета получили повреждения, также был уничтожен склад боеприпасов.

Эта атака на аэродром в Морозовске стала не первой, но самой успешной. Однако повторять такие операции Украине становится все сложнее, поскольку Россия переводит свою авиацию на все более труднодоступные базы в глубине страны.