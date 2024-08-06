Олимпиадa
06.08.2024, 16:16

Олимпийский чемпион о питании в олимпийской деревне: „Длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Люди находят в рыбе червей“

 
Адам Пити
Адам Пити
ФОТО: OLI SCARFF | Scanpix

Адам Пити рассказал, что спортсмены находили червей в еде в олимпийской деревне.

Сам двукратный олимпийский чемпион по плаванию пожаловался на длинные очереди в столовых и нехватку мяса на Играх в Париже, пишет Sports.ru.

„Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Ведь мы должны выложиться по полной.

В Токио, Рио еда была невероятной. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут.

Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять?

Рыбу я тоже люблю, но люди находят в ней червей. Это нехорошо.

Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даем им не самое лучшее“, – цитирует Пити Daily Mail.

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