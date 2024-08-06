Олимпийский чемпион о питании в олимпийской деревне: „Длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Люди находят в рыбе червей“
Адам Пити рассказал, что спортсмены находили червей в еде в олимпийской деревне.
Сам двукратный олимпийский чемпион по плаванию пожаловался на длинные очереди в столовых и нехватку мяса на Играх в Париже, пишет Sports.ru.
„Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Ведь мы должны выложиться по полной.
В Токио, Рио еда была невероятной. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут.
Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять?
Рыбу я тоже люблю, но люди находят в ней червей. Это нехорошо.
Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даем им не самое лучшее“, – цитирует Пити Daily Mail.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.