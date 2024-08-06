Причину потопов в Нарве будет искать рабочая группа специалистов

На прошлой неделе вице-мэр Олег Карпиков заявил, что горуправа активно ищет технические решения, которые позволят оперативно реагировать на сильные ливни в будущем. Но дело оказалось в том, что причина затоплений неясна.

2 августа, перед уходом в отпуск, Карпиков подписал приказ о создании рабочей группы, в которую вошли специалисты Департамента городского хозяйства и Narva Vesi. „Вопрос острый, но прежде, чем решить проблему, надо понять ее причину, - сказал RusDelfi вице-мэр. - Это может быть ошибка проектирования или строительства, неправильная наладка автоматики насосов, а, возможно, причина кроется в экстраординарной ситуации, при которой выпало огромное количество осадков. Специалистам нужно время, чтобы провести оценку проблем, будут осмотрены все трубы в том числе, а потом мы уже будет решать, что предпринять, чтобы избежать подобных проблем в будущем“.

Во время отпуска вице-мэра руководить рабочей группой будет Наталья Шибалова, директор Департамента городского хозяйства. „Мы взвесим все факторы: и обильное количество осадков, и то, что во время реконструкции по проекту ТНТ, расширения дороги у магазина Lidl могло что-то повредиться, нам нужно найти, в чем причина, и установить, насколько эта проблема решаема“, - сказала Наталья Шибалова.

Первая встреча рабочей группы пройдет на следующей неделе, уже сейчас специалисты проверяют трубы, знакомятся с технической документацией.

„Такие ливни могут повториться, поэтому мы планируем работать быстро, на следующей неделе обменяемся предварительными данными, спланируем, как поступать дальше, обязательно будем сообщать горожанам, как проходит наша работа, к чему мы придем в итоге“, - пояснила Шибалова.

Напомним, что 30 июля в Нарве выпало большое количество осадков. Ливневая система города не справилась с таким количеством дождевой воды. Затопление в районе кольца у Петровской площади произошло не первый раз, и горожане возмутились тем, что проблема не решается управой.

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