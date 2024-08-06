Правдивы ли кадры, на которых показана трансляция Олимпийских игр на иранском телевидении?

На распространяемом 43-секундном ролике показаны соревнования в трёх дисциплинах: прыжках в высоту, беге с препятствиями и прыжках в воду. Тела спортсменок при этом почти полностью скрыты под тёмными прямоугольниками или звёздочками, но иногда эти фигуры не поспевают за девушками, из-за чего на мгновения тела становятся заметны. В правом верхнем углу видео расположен логотип иранского телеканала IRIB TV3 , а в нижней части на несколько секунд появляется вотермарка @Mahvareh_News1. Профиль с таким юзернеймом в Instagram на самом деле публиковал аналогичное видео ещё 23 июля 2024 года, за три дня до начала парижской Олимпиады, а его пост набрал более 25 000 лайков. Подпись под видео гласит: „С началом крупнейшего спортивного события последних нескольких лет — Олимпийских игр — телевидение Исламской Республики Иран не сможет освещать соревнования из-за ограничений и цензуры“.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Видео широко распространилось и за пределами Рунета, в связи с чем на него обратили внимание фактчекеры агентства AFP. Они выяснили, что вирусный ролик появился в Сети ещё несколько лет назад. Например, с похожими комментариями о цензуре на иранском телевидении он распространялся в Facebook во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Благодаря обратному поиску по скриншоту фактчекеры нашли на YouTube ролик длительностью около 2 мин., содержащий сцены из вирусной записи. Это видео было опубликовано на платформе ещё в 2013 году, и в его левом нижнем углу заметна жёлтая эмблема. AFP выяснило, что это логотип шоу OnTen — сатирической передачи, подготовленной персидской службой „Голоса Америки“. Полная сцена с якобы трансляцией Олимпиады демонстрировалась в 51-м эпизоде, который был выложен на YouTube-канале OnTen 12 июля 2013 года, а позже была повторена в 57-м выпуске. Также на канале этот фрагмент опубликован отдельно и с английскими субтитрами.

В передаче высмеивались заявления иранских политиков о спорте и женщинах. Например, в ответ на идею тогдашнего главы национальной медиакомпании IRIB Эзатоллы Заргами отказаться от трансляций футбольных и волейбольных матчей, поскольку на трибунах могут находиться девушки в неподобающей одежде, ведущие предложили обрезать кадры со зрителями или заменять их вставками только с мужчинами.

Ещё в 2019 году продюсер OnTen Саман Арбаби в комментарии AFP назвал тот фрагмент шуткой и объяснил её смысл: „Моё шоу было комедийным, и тот сегмент был призван высмеять иранское правительство за то, что оно не транслирует женский спорт. Этот сегмент был „предложением“ для тех, кто цензурирует телешоу, включая женский спорт“.