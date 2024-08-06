Правдивы ли кадры, на которых показана трансляция Олимпийских игр на иранском телевидении?
В дни Олимпийских игр 2024 года по Рунету разошлись видео и скриншоты, как утверждается, из иранской трансляции соревнований. Сообщается, что местные телеканалы редактируют видео, поскольку форма спортсменок не соответствуют законам страны. Мы проверили корректность подобных публикаций.
В конце июля 2024 года в российском сегменте Telegram стало популярно короткое видео, на котором открытые части тела спортсменок, участвующих в неких соревнованиях, были скрыты под наложенными поверх кадров чёрными прямоугольниками и звёздочками. „Ничего необычного, просто так выглядят Олимпийские игры на иранском телевидении“, — утверждает Telegram-канал „Бутылка“ (157 000 просмотров на момент написания этого разбора). Канал „Злой кролик 18+„ (66 000 просмотров) добавил: „Согласно иранским законам, по телевидению могут транслироваться только те соревнования, в которых принимают участие спортсменки в хиджабах. Обычно иранские электронные и печатные издания не освещают международные спортивные соревнования среди женщин, так как их спортивная одежда не соответствует установленным нормам“. Аналогичные посты появились в каналах „Небожена“ (161 000 просмотров), „красти краб 18+„ (78 000), „Ёп“ (62 000), „Атеист“ (35 000), „Чё случилось?“ (34 000), „Афигенная Россия“ (29 000), а также в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут).В начале августа во „ВКонтакте“ завирусились публикации, где помимо упомянутого выше ролика приводились ещё три „зацензуренных“ кадра со спортсменками, которые в том видео отсутствуют. Например, подобные посты можно встретить в сообществах „Убойный юмор“ (236 000 просмотров), „Бизнес инфо“ (195 000), „Инфобум“ (93 000), „Светская хроника“ (80 000), „Интересные факты“ (34 000), „Насу́щное“ (25 000), „Эгоист“ (25 000), „Весёлый студент“ (21 000) и др.
Видео
На распространяемом 43-секундном ролике показаны соревнования в трёх дисциплинах: прыжках в высоту, беге с препятствиями и прыжках в воду. Тела спортсменок при этом почти полностью скрыты под тёмными прямоугольниками или звёздочками, но иногда эти фигуры не поспевают за девушками, из-за чего на мгновения тела становятся заметны. В правом верхнем углу видео расположен логотип иранского телеканала IRIB TV3, а в нижней части на несколько секунд появляется вотермарка @Mahvareh_News1. Профиль с таким юзернеймом в Instagram на самом деле публиковал аналогичное видео ещё 23 июля 2024 года, за три дня до начала парижской Олимпиады, а его пост набрал более 25 000 лайков. Подпись под видео гласит: „С началом крупнейшего спортивного события последних нескольких лет — Олимпийских игр — телевидение Исламской Республики Иран не сможет освещать соревнования из-за ограничений и цензуры“.
Видео широко распространилось и за пределами Рунета, в связи с чем на него обратили внимание фактчекеры агентства AFP. Они выяснили, что вирусный ролик появился в Сети ещё несколько лет назад. Например, с похожими комментариями о цензуре на иранском телевидении он распространялся в Facebook во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Благодаря обратному поиску по скриншоту фактчекеры нашли на YouTube ролик длительностью около 2 мин., содержащий сцены из вирусной записи. Это видео было опубликовано на платформе ещё в 2013 году, и в его левом нижнем углу заметна жёлтая эмблема. AFP выяснило, что это логотип шоу OnTen — сатирической передачи, подготовленной персидской службой „Голоса Америки“. Полная сцена с якобы трансляцией Олимпиады демонстрировалась в 51-м эпизоде, который был выложен на YouTube-канале OnTen 12 июля 2013 года, а позже была повторена в 57-м выпуске. Также на канале этот фрагмент опубликован отдельно и с английскими субтитрами.
В передаче высмеивались заявления иранских политиков о спорте и женщинах. Например, в ответ на идею тогдашнего главы национальной медиакомпании IRIB Эзатоллы Заргами отказаться от трансляций футбольных и волейбольных матчей, поскольку на трибунах могут находиться девушки в неподобающей одежде, ведущие предложили обрезать кадры со зрителями или заменять их вставками только с мужчинами.
Ещё в 2019 году продюсер OnTen Саман Арбаби в комментарии AFP назвал тот фрагмент шуткой и объяснил её смысл: „Моё шоу было комедийным, и тот сегмент был призван высмеять иранское правительство за то, что оно не транслирует женский спорт. Этот сегмент был „предложением“ для тех, кто цензурирует телешоу, включая женский спорт“.
По данным агентства, государственное телевидение Ирана, как правило, очень мало сообщает о женском спорте. Чтобы спортсменку показали в эфире, она должна быть „подобающе“ одета — в частности, носить на голове платок и почти полностью закрывать тело. Часто при освещении женских международных спортивных соревнований говорится только об иранских участницах, показавших высокие результаты.
Таким образом, разошедшийся летом 2024 года ролик, якобы демонстрирующий цензуру при показе Олимпийских игр на иранском телевидении, носит сатирический характер. Оригинальное видео, на котором спортсменки закрыты чёрными прямоугольниками и звёздочками, было опубликовано ещё в 2013 году.
Итог: Сатирические новости
Скриншоты
На трёх скриншотах, распространяемых во „ВКонтакте“, показаны бегуньи, открытые части тел которых также закрыты чёрными прямоугольниками или звёздочками. Однако соответствующие фрагменты отсутствуют как в вирусном видео, так и в полном выпуске OnTen. Причём на одном из скриншотов в левом верхнем углу заметна часть логотипа российского телеканала „HD Спорт“.
По данным AFP, пользователи соцсетей делились видео с этими кадрами ещё в 2019 году, во время чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходившего в Дохе. В подписях к тем постам также утверждалось, что так в Иране цензурируют женские соревнования. Однако пользователь Fake Investigation в соцсети X (тогда — Twitter) выяснил, что на видео запечатлён забег, состоявшийся в 2013 году в Париже на турнире в рамках Бриллиантовой лиги.
При помощи обратного поиска по ключевым скриншотам, полученным благодаря инструменту InVID, фактчекеры установили, что с большой вероятностью ролик впервые появился 14 марта 2016 года на русскоязычном YouTube-канале „LIF Лаборатория интересных фактов“. Описание видео гласит: „У разных народов своя культура и история. Что одним кажется привычным и считается нормой, у других считается недопустимым. Посмотрим, как выглядит трансляция женских спортивных соревнований на арабских телеканалах“.
В комментариях под роликом один из пользователей написал: „Выглядит топорно, поэтому сомневаюсь в подлинности. Откуда видео, пруфы давайте“. В ответ авторы канала подтвердили, что эта якобы арабская телетрансляция — „плод фантазии“.
Хотя доподлинно не известно, что послужило источником вдохновения для ролика „Лаборатории интересных фактов“, оно очень похоже на разобранный выше фрагмент передачи OnTen. В комментарии AFP продюсер шоу Саман Арбаби заявил: „Они явно скопировали наше видео“.
Таким образом, на трёх распространяемых скриншотах также не показана трансляция Олимпийских игр на иранском телевидении. Изображения взяты из ролика, опубликованного в 2016 года на YouTube. Его авторы сами опровергли подлинность записи.
Итог: Неправда