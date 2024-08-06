В Ираке американскую авиабазу атаковали ракетами из „Катюши“. Ранены пятеро военных

Авиабазу атаковали две ракеты, выпущенные из советских реактивных систем залпового огня „Катюша“, сообщили агентству два источника в службах безопасности Ирака. Один из них отметил, что ракеты упали на территории базы.

По словам американских чиновников, один из американских военных получил серьезные ранения. Данные о пострадавших основаны на первых сообщениях и могут измениться. Один из источников добавил, что персонал базы оценивает ущерб после атаки.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе США нанесли в Ираке удар по людям, которые, по мнению американских властей, были боевиками, готовили к запуску беспилотники и представляли угрозу американским и коалиционным силам.

Ирак — редкий союзник одновременно и США, и Ирана, отмечает Reuters. В стране размещены 2500 американских военных, а также действуют военизированные формирования, поддерживаемые Ираном.

Страны Ближнего Востока готовятся к возможной новой волне нападений со стороны Ирана и его союзников после того, как в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Иран заявил, что ответственность за убийство Хании несут Израиль и США. Кроме того, в Бейруте в результате израильского авиаудара убит военный командир ливанской группировки „Хизбаллы“ Фуад Шукр. На фоне этих убийств возникли опасения, что конфликт в секторе Газа перерастет в более широкую войну на Ближнем Востоке.

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