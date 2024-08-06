В Ираке американскую авиабазу атаковали ракетами из „Катюши“. Ранены пятеро военных
По меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака 5 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, передает „Медуза“.
Авиабазу атаковали две ракеты, выпущенные из советских реактивных систем залпового огня „Катюша“, сообщили агентству два источника в службах безопасности Ирака. Один из них отметил, что ракеты упали на территории базы.
По словам американских чиновников, один из американских военных получил серьезные ранения. Данные о пострадавших основаны на первых сообщениях и могут измениться. Один из источников добавил, что персонал базы оценивает ущерб после атаки.
Как отмечает Reuters, на прошлой неделе США нанесли в Ираке удар по людям, которые, по мнению американских властей, были боевиками, готовили к запуску беспилотники и представляли угрозу американским и коалиционным силам.
Ирак — редкий союзник одновременно и США, и Ирана, отмечает Reuters. В стране размещены 2500 американских военных, а также действуют военизированные формирования, поддерживаемые Ираном.
Страны Ближнего Востока готовятся к возможной новой волне нападений со стороны Ирана и его союзников после того, как в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Иран заявил, что ответственность за убийство Хании несут Израиль и США. Кроме того, в Бейруте в результате израильского авиаудара убит военный командир ливанской группировки „Хизбаллы“ Фуад Шукр. На фоне этих убийств возникли опасения, что конфликт в секторе Газа перерастет в более широкую войну на Ближнем Востоке.
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