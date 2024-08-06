МНЕНИЕ | Вадим Штепа: освобожденные российские политики страдают „стокгольмским синдромом“

Илья Яшин даже выразил возмущение самим фактом своего обмена и заявил, что желал бы вернуться в Россию, поскольку является „истинным патриотом“. Кстати, та же логика была и у Алексея Навального – после того, как он в 2020 году пережил отравление ядом „Новичок“, устроенное ему агентами ФСБ, и вылечился в Германии, он все равно решил возвращаться в Россию, хотя многие соратники его отговаривали от этого. Но он не слышал никаких предупреждений – и в конце концов был в России арестован сразу по прибытию и потом погиб в северной колонии.

Политики другие, империя так же самая

Это иррациональное поведение можно заметить и на более давнем примере. Когда в 2013 году Путин помиловал Михаила Ходорковского, выпустил его из тюрьмы, где тот отсидел 10 лет, и позволил уехать в Германию, первым же заявлением бывшего олигарха на свободе стало то, что он „русский националист“ и готов даже лично воевать за то, чтобы удержать Кавказ в составе России.

Такие заявления ставят сложный вопрос о том, что на самом деле представляет собой „российская оппозиция“, оказавшаяся в последние годы в западных странах. Это выглядит парадоксом, но в своем большинстве они сторонники той же империи, которую возрождает Путин. Да, они осуждают нынешнюю полномасштабную войну против Украины, но если бы они оказались в Кремле – нет никаких гарантий того, что они бы ее прекратили. Потому что по своим взглядам они такие же сторонники „великой державы“ со столицей в Москве.

Они за ту же имперскую Россию, и Путин для них – не принципиальный идейный противник, а просто узурпатор власти, который захватил Кремль и не дает им самим сесть на царский трон.

Советские диссиденты, которых обменивали в 1970-е годы, были все-таки людьми другого склада. Например, Владимир Буковский, обменянный в 1976 году на чилийского коммуниста Луиса Корвалана, прямо и откровенно называл себя „антисоветчиком“. А вот у нынешних оппозиционных политиков не повернется язык назвать себя „антироссийскими“. Они за ту же имперскую Россию, и Путин для них – не принципиальный идейный противник, а просто узурпатор власти, который захватил Кремль и не дает им самим сесть на царский трон.