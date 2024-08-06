МНЕНИЕ | Вадим Штепа: освобожденные российские политики страдают „стокгольмским синдромом“
Первые заявления российских политиков, обмен которых состоялся на минувшей неделе, напомнили такое историческое явление, как „стокгольмский синдром“. Это психологическое явление, описанное еще в 1973 году, выражается в том, что освобожденные заложники вдруг начинают оправдывать и защищать своих похитителей.
Илья Яшин даже выразил возмущение самим фактом своего обмена и заявил, что желал бы вернуться в Россию, поскольку является „истинным патриотом“. Кстати, та же логика была и у Алексея Навального – после того, как он в 2020 году пережил отравление ядом „Новичок“, устроенное ему агентами ФСБ, и вылечился в Германии, он все равно решил возвращаться в Россию, хотя многие соратники его отговаривали от этого. Но он не слышал никаких предупреждений – и в конце концов был в России арестован сразу по прибытию и потом погиб в северной колонии.
Политики другие, империя так же самая
Это иррациональное поведение можно заметить и на более давнем примере. Когда в 2013 году Путин помиловал Михаила Ходорковского, выпустил его из тюрьмы, где тот отсидел 10 лет, и позволил уехать в Германию, первым же заявлением бывшего олигарха на свободе стало то, что он „русский националист“ и готов даже лично воевать за то, чтобы удержать Кавказ в составе России.
Такие заявления ставят сложный вопрос о том, что на самом деле представляет собой „российская оппозиция“, оказавшаяся в последние годы в западных странах. Это выглядит парадоксом, но в своем большинстве они сторонники той же империи, которую возрождает Путин. Да, они осуждают нынешнюю полномасштабную войну против Украины, но если бы они оказались в Кремле – нет никаких гарантий того, что они бы ее прекратили. Потому что по своим взглядам они такие же сторонники „великой державы“ со столицей в Москве.
Они за ту же имперскую Россию, и Путин для них – не принципиальный идейный противник, а просто узурпатор власти, который захватил Кремль и не дает им самим сесть на царский трон.
Советские диссиденты, которых обменивали в 1970-е годы, были все-таки людьми другого склада. Например, Владимир Буковский, обменянный в 1976 году на чилийского коммуниста Луиса Корвалана, прямо и откровенно называл себя „антисоветчиком“. А вот у нынешних оппозиционных политиков не повернется язык назвать себя „антироссийскими“. Они за ту же имперскую Россию, и Путин для них – не принципиальный идейный противник, а просто узурпатор власти, который захватил Кремль и не дает им самим сесть на царский трон.
Кстати, в этом обмене были задействованы преимущественно московские политики (или, как они называют себя, „федеральные“), а на ярких политзаключенных из разных регионов почти не обратили внимания. Например, известного общественного деятеля и шамана из Якутии Александра Габышева продолжают держать в психиатрической клинике, применяя к нему методы советской карательной психиатрии.
В целом, состоявшийся обмен вряд ли способен как-то изменить политическую ситуацию. Кремлевская империя останется империей, и ее война против Украины продолжится. Но все же у некоторых участников обмена есть и рациональные высказывания, к которым в свободных странах стоило бы прислушаться. Например, Владимир Кара-Мурза поставил резонный вопрос: насколько эффективны нынешние экономические санкции против России, если там по-прежнему находятся большие деньги на выплаты контрактникам, которые едут воевать в Украину? Например, Москва платит им единовременное пособие около 20 тысяч евро, Петербург – около 12. И российские военные заводы продолжают исправно выпускать оружие, а зарплата их работникам уже выше, чем у IT-специалистов.
Санкции все-таки не работают
Наверное, тем, кто отвечает за санкционную политику Европы, здесь есть повод задуматься. Кремлевскую империю надо лишить ее экономического базиса. Это более серьезная и профессиональная задача, чем обобщенно санкционировать всех, кому выпало в жизни несчастье получить российский паспорт. Хотя если даже самые „либеральные“ российские оппозиционеры продолжают защищать империю, это тоже большой философский вопрос. Способна ли Россия вообще стать мирной – или международному сообществу в конце концов придется провести ее деимпериализацию, как с Германией в 1945 году?
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