Ни женщина, ни мужчина... Трагическая жизнь и случайное убийство олимпийской чемпионки

248 долларов и подушечки для бюстгальтера

Стелла Уолш была в прекрасном настроении вечером, когда ее убили. В тот день она планировала поехать в Атланту со своими коллегами по работе, но отменила поездку за два дня до этого, так как посчитала ее слишком дорогой. Она не пошла на работу, долго спала и днем ​​пошла в ближайший паб, а затем вернулась в небольшой дом, который делила со своей 84-летней матерью Вероникой. После ужина, не прощаясь, она ушла покупать ленточки для приезжих польских баскетболисток. При себе у нее было достаточно денег, что было редкостью, пишет Rus.delfi.lv.