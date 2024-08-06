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06.08.2024, 12:29

Ни женщина, ни мужчина... Трагическая жизнь и случайное убийство олимпийской чемпионки

 
Стелла Уолш
Стелла Уолш
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Когда она была убита в 1980 году, мир потерял олимпийскую золотую медалистку 1932 года и члена Зала славы легкой атлетики. Однако при вскрытии у бывшей спортсменки были обнаружены мужские гениталии. Позже исследования показали, что у обладательницы двадцати мировых рекордов, уроженки Польши Станиславы Валасевич, или Стеллы Уолш, был хромосомный мозаицизм – ее клетки содержали как мужские, так и женские хромосомы. Портал MVP предлагает выдержки из статьи Роба Танненбаума The Life and Murder of Stella Walsh, Intersex Olympic Champion, опубликованной в Longreads.

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Стелла Уолш была в прекрасном настроении вечером, когда ее убили. В тот день она планировала поехать в Атланту со своими коллегами по работе, но отменила поездку за два дня до этого, так как посчитала ее слишком дорогой. Она не пошла на работу, долго спала и днем ​​пошла в ближайший паб, а затем вернулась в небольшой дом, который делила со своей 84-летней матерью Вероникой. После ужина, не прощаясь, она ушла покупать ленточки для приезжих польских баскетболисток. При себе у нее было достаточно денег, что было редкостью, пишет Rus.delfi.lv.

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