Власти Курской области заявили, что ВСУ пытались прорваться через границу, но пограничники им помешали

„Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы“, — утверждает Смирнов.

Ранее российские Z-паблики и телеграм-каналы Курска заявили, что на нескольких участках российско-украинской границы возникли боестолкновения. Как обратила внимание Astra, в одном из Z-пабликов говорилось, что небольшая группа ВСУ перешла границу „на одном из узких участков фронта“ и продвинулась вглубь на несколько сотен метров.

Министерство обороны РФ и Генштаб ВСУ пока это не комментировали.

В Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром силы ПВО уничтожили над Курской областью 24 беспилотника. Алексей Смирнов говорил, что ПВО сбили 26 дронов. По словам главы региона, в приграничном городе Суджа при обстреле ВСУ ранены пять человек, а на станции Глушково — два человека.

Во время войны украинско-российскую границу в Курской и Белгородской областях неоднократно пытались прорвать формирования россиян „Русский добровольческий корпус“, легион „Свобода России“ и „Сибирский батальон“, которые воюют на стороне Украины и связаны с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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