Кенийской бегунье вернули медаль Олимпиады-2024 после дисквалификации

Накануне спортсменка завоевала награду в финальном забеге на 5000 метров, но ее дисквалифицировали за создание помехи сопернице.

За два круга до финиша Кипьегон схватила за руку эфиопскую спортсменку Гудаф Цегай. 30-летняя кенийка пересекла финишную черту второй (14.29,60), но ее результат был аннулирован. В результате на второе место поднялась голландская спортсменка Сифан Хассан (14.30,61), третье — итальянка Надя Баттоклетти (14.31,64).

Однако кенийская команда подала апелляцию на отстранение. Арбитры в итоге встали на сторону Кипьегон. Теперь призовая тройка выглядит следующим образом: Беатрис Чебет, Кипьегон и Хассан.

Кипьегон 30 лет, она двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м. Также на ее счету два золота и два серебра чемпионатов мира. Она является рекордсменкой в беге на 1500 м (3 минуты 49,11 секунды).

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