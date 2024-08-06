В Курской области в результате обстрела ранены пять человек

В результате ночного обстрела со стороны Украины, обороняющейся от российского полномасштабного вторжения, ранены пять человек в городе Суджа Курской области. Среди пострадавших - три ребенка, сообщил утром во вторник, 6 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

„Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка“, - добавил он. По данным Смирнова, над регионом сбито 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, еще два человека получили ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района, сообщил позднее врио главы региона. Пострадавшие доставлены в больницу, добавил чиновник.

Белгородская область: один погибший и ракетная опасность

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе беспилотника по автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Один человек погиб, добавил чиновник.

Кроме того, Гладков рассказал об ударе по селу Ясные Зори Белгородского района. „В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля“, - написал Гладков в Telegram.

Белгородский губернатор также сообщил, что в результате обстрела пострадали один многоквартирный и еще один частный дом. Кроме того, около 07.00 он заявил о ракетной опасности на всей территории Белгородской области и призвал жителей спуститься в подвалы, однако через четверть часа объявил отбой.

В свою очередь Минобороны РФ заявило об уничтожении 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девяти беспилотников над Белгородской областью.

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