Россия нанесла удар по Киевской области и югу Украины. ВСУ сбили четыре ракеты и 15 дронов

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, военные РФ выпустили четыре баллистические ракеты „Искандер-М“/KN-23 по Киевской области. Удары наносились из Воронежской области. Кроме того, российские войска запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16 ударных беспилотников типа „Шахед“ из районов Курска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Силы украинской ПВО сбили две баллистические ракеты „Искандер-М“/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных дронов в пределах Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что пострадавших и разрушений в ходе российской атаки в украинской столице не зафиксировано.

В Киевской областной администрации сообщили, что силы ПВО не допустили попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры. Обломки сбитых ракет и дронов повредили один многоквартирный дом, две АЗС и дом лесника. Пострадавших нет.

В Николаевской области за ночь сбиты 13 российских беспилотников типа „Шахед“, сообщил глава военной администрации Виталий Ким. Обломками сбитых дронов повреждены три частных домовладения в Очаковской общине и два здания базы отдыха в Коблевской общине. Пострадавших нет.

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