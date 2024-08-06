Как резня привела к погромам. Что происходит в Британии

Чтобы назвать его имя, потребовалось время, потому что по закону подростки защищены, и полиция не могла назвать подозреваемого, пока ей не разрешил суд, решив, что это в интересах общественного порядка. Все это время в соцсетях распространялась дезинформация о мусульманине-мигранте.

Триггером для протестов послужила ложная информация о том, что юношу, зарезавшего детей в Саутпорте, зовут Али Аль-Шакати, и он — иммигрант и мусульманин. На самом деле, подозреваемым оказался 17-летний уроженец Британии по имени Аксель Муганва Рудакубана, чьи родители приехали из Руанды. Семья исповедует христианство, и полиция пока не установила возможный мотив преступления, но предварительно исключила терроризм.

В других городах беспорядки сопровождались столкновениями националистов, вышедших на контрдемонстрации антифа, набегами на кафе и кражами из магазинов. В Ливерпуле в результате действий погромщиков загорелась библиотека. Десятки полицейских получили ранения. К вечеру понедельника были арестованы почти 400 человек.

В воскресенье в городке Ротерхэм в графстве Йоркшир толпа из 500 человек окружила гостиницу , где временно размещались больше 100 мигрантов. Полиция потеряла контроль над ситуацией, и собравшиеся начали закидывать гостиницу камнями и „коктейлями Молотова“.

За последние пять дней в разных частях страны — от Ливерпуля, Бристоля, Манчестера и других городов Англии до Белфаста в Северной Ирландии — группы людей пытались разгромить общежития иммигрантов, поджечь мечети и бросали кирпичи и бутылки в полицейских, эти мечети защищавших, а также выкрикивали оскорбления в адрес мусульман и мигрантов.

Мы объясняем, как эти события отразятся на британской политике, правоохранительных органах и миграционном законодательстве — а также разбираемся в „русском следе“, о котором заявили британские газеты.

Несмотря на изначально небольшое число их участников и осуждение насилия со стороны всех политических партий, в конце прошлой недели география столкновений резко расширилась. Многие политики назвали произошедшее погромами, и некоторые потребовали от премьер-министра ввести войска в особенно опасные районы.

Премьер-министр также анонсировал создание нового подразделения для предотвращения беспорядков и экстремизма, обмен данными между территориальным управлениями полиции, а также обещал наделить полицию расширенными полномочиями в области использования технологии распознавания лиц с камер видеонаблюдения.

В четверг Стармер провел встречу с начальниками полицейских сил по стране и обещал им полную поддержку в борьбе „экстремистами, пытающимися сеять ненависть“. Он также пообещал создать новое подразделение, которое координировало бы профилактику и борьбу с экстремизмом по всей стране.

Беспорядки оборвали „медовый месяц“ нового правительства и британских избирателей. И хотя Стармер находится у власти всего месяц и даже оппозиции сложно было бы назначить его виновником последних событий, реакция на произошедшее у многих вызывает вопросы.

Новый премьер-министр сэр Кир Стармер пообещал вернуть в политику порядочность и честность, и страна готова была дать ему время на это. На этой неделе он должен был отдыхать на море в графстве Корнуолл, но отпуск пришлось отменить.

Месяц назад в Британии прошли парламентские выборы. На них к власти после 14-летнего правления консерваторов вернулась Лейбористская партия.

Основной платформой для распространения информации (или дезинформации), а также фото и видео остается X (бывший „Твиттер“), но самоорганизация происходит и в группах и чатах на всех крупных платформах, от Facebook, Tiktok и WhatsApp до Telegram.

Соцсети стали также основным способом координации беспорядков. После первых беспорядков в городе Саутпорт к северу от Ливерпуля, где были убиты дети, полиция заявила, что в них участвовали сторонники „Лиги обороны Англии“. Однако эта антииммигрантская и исламофобская группировка давно прекратила существование, и анализ Би-би-си показал, что у акций в разных городах не было единого организатора.

В отличие от многих стран Европы, в Британии нет единой национальной полиции, вроде французской жандармерии или итальянских карабинеров. В Англии и Уэльсе правоохранительные органы разделены на территориальные управления, а в Шотландии и Северной Ирландии действуют свои полицейские службы.

В воскресенье Стармер вновь выступил с заявлением, в котором заявил, что происходящее на улицах страны — это не законные протесты, а „ультраправый бандитизм“, которому не может быть никакого оправдания.

Но страна ожидает от правительства не заявлений и реформ, а немедленных действий, которые положат конец беспорядкам. И здесь, возможно, Стармера будут оценивать даже строже, чем его предшественников. До начала политической карьеры он возглавлял Королевскую прокурорскую службу и за успехи на этом посту был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари-командоры Ордена бани, к которому прилагается титул „сэр“.

Во время предвыборной кампании сэр Кир регулярно ссылался на свой опыт борьбы с преступностью, и теперь избиратели ждут от него разрешения кризиса.

Хамза Юсаф, бывший первый министр Шотландии, призвал премьер-министра задействовать армию, потому что полиция, по его мнению, не справляется с ситуацией.

Однако пока что правительство не собирается бросать военных на подавление беспорядков.

При чем тут гонщики из Ижевска?

В четверг газета Daily Mail вышла со следующим заголовком на первой полосе: „Россия связана с сайтом фейковых новостей, который спровоцировал беспорядки у мечети“.

Газета обратила внимание на сайт Channel3now, который нельзя охарактеризовать иначе как помойку — он содержит как фейки, так и статьи, сгенерированные искусственном интеллектом, а также украденные с других сайтов заметки. Твиттер-аккаунт этого сайта был важным каналом распространения фейка о том, что на танцевальную студию в Саутпорте якобы напал мигрант-мусульманин.