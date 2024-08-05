Подлинны ли таинственные фотографии из экспедиций Альфреда Миддлтона?

Как утверждается в вирусных публикациях, британец Альфред Исаак Миддлтон посвятил свою жизнь путешествиям по Амазонии, Африке и Азии, пытаясь найти „наследника Атлантиды“ — город Доулиту. На рубеже XIX–XX веков он вместе с единомышленниками отправился в Амазонию (по другой версии — на Суматру), где попал в плен, и больше Миддлтона никто не видел. В постах говорится: „В конце XIX века рукописи путешественника были куплены частным коллекционером, а в годы Второй мировой войны утеряны. Всё, что осталось от одного из самых амбициозных исследователей, — кипа фотографий, на которых запечатлены очень странные объекты: необъяснимые сооружения, представители неизвестных племён и необычные животные. Пейзажи на снимках кажутся столь фантастичными, что все попытки академических учёных установить место съёмки не увенчались успехом. Позже из-за собственного бессилия их провозгласили постановкой“.

Публикации, содержащие несколько таких фотографий, а также портрет самого Миддлтона, получили широкое распространение в Facebook (одна из записей набрала более 1100 репостов), „Одноклассниках“, „ВКонтакте“, „Дзене“, Telegram, TikTok, Rutube, TenChat и на некоторых других ресурсах.

В открытых источниках, не считая публикаций о загадочной истории, британский путешественник по имени Альфред Исаак Миддлтон не упоминается. В частности, англоязычная „Википедия“ содержит несколько десятков статей о носителях той же фамилии, но Альфреда Исаака среди них нет. Человек, наиболее близкий из них по сфере деятельности к герою вирусных постов, — Джон Генри Миддлтон, археолог второй половины XIX века и директор Музея искусства и древностей при Кембриджском университете. За свою жизнь он успел побывать в Северной и Южной Америке, Африке и Азии, однако нигде не пропадал и умер в 49 лет от передозировки морфия. Внешнее сходство однофамильцев если и имеется, то незначительное.

Чуть больше Альфред Миддлтон похож на Перси Фоссетта — британского путешественника начала XX века.