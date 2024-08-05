Подлинны ли таинственные фотографии из экспедиций Альфреда Миддлтона?
Пользователи соцсетей распространяют историю британского путешественника, пропавшего во время экспедиции по экзотическим странам, но оставившего после себя несколько загадочных снимков. Мы проверили достоверность таких постов.
Как утверждается в вирусных публикациях, британец Альфред Исаак Миддлтон посвятил свою жизнь путешествиям по Амазонии, Африке и Азии, пытаясь найти „наследника Атлантиды“ — город Доулиту. На рубеже XIX–XX веков он вместе с единомышленниками отправился в Амазонию (по другой версии — на Суматру), где попал в плен, и больше Миддлтона никто не видел. В постах говорится: „В конце XIX века рукописи путешественника были куплены частным коллекционером, а в годы Второй мировой войны утеряны. Всё, что осталось от одного из самых амбициозных исследователей, — кипа фотографий, на которых запечатлены очень странные объекты: необъяснимые сооружения, представители неизвестных племён и необычные животные. Пейзажи на снимках кажутся столь фантастичными, что все попытки академических учёных установить место съёмки не увенчались успехом. Позже из-за собственного бессилия их провозгласили постановкой“.
Публикации, содержащие несколько таких фотографий, а также портрет самого Миддлтона, получили широкое распространение в Facebook (одна из записей набрала более 1100 репостов), „Одноклассниках“, „ВКонтакте“, „Дзене“, Telegram, TikTok, Rutube, TenChat и на некоторых других ресурсах.
В открытых источниках, не считая публикаций о загадочной истории, британский путешественник по имени Альфред Исаак Миддлтон не упоминается. В частности, англоязычная „Википедия“ содержит несколько десятков статей о носителях той же фамилии, но Альфреда Исаака среди них нет. Человек, наиболее близкий из них по сфере деятельности к герою вирусных постов, — Джон Генри Миддлтон, археолог второй половины XIX века и директор Музея искусства и древностей при Кембриджском университете. За свою жизнь он успел побывать в Северной и Южной Америке, Африке и Азии, однако нигде не пропадал и умер в 49 лет от передозировки морфия. Внешнее сходство однофамильцев если и имеется, то незначительное.
Чуть больше Альфред Миддлтон похож на Перси Фоссетта — британского путешественника начала XX века.
И дело не только во внешности. Фоссетт известен своими экспедициями в Амазонию, где он искал так называемый затерянный город Z — памятник древней цивилизации, который, по убеждению исследователя, находится в джунглях бразильского штата Мату-Гросу. Во время одной из своих экспедиций Фоссетт пропал без вести. Высказанные им в беседе с писателем Артуром Конан Дойлом рассуждения об огромных древних животных, которые могут бродить по джунглям Южной Америки, легли в основу романа „Затерянный мир“. Судя по всему, подобные звери запечатлены на некоторых из таинственных снимков. Сам же Фоссетт был вдохновлён манускриптом, известным как „Рукопись 512“. В этом тексте, обнаруженном в Бразилии в XIX веке, описывается поселение в духе того самого Доулиту из вирусных постов.
Тем не менее топоним Доулиту (Dawleetoo) отсутствует в авторитетных источниках. В проекте „Google Книги“ он появляется только в двух изданиях на тему альтернативной истории, причём одно опубликовано в 2023 году, другое — в 2024-м. В некоторых постах в соцсетях утверждается, что информация о таинственном городе в бразильских джунглях взята из книги „Потерянная шкатулка Доулиту“ — авторы даже приводят ссылку на неё на сайте Amazon. Эта ссылка ведёт на страницу книги „Потерянная шкатулка“, написанной в 1881 году неким Фортюне дю Буагобе. Полный текст есть в свободном доступе на сайте Archive.org и не содержит никаких упоминаний города Доулиту (что неудивительно, ведь „Потерянная шкатулка“ — обычный французский детектив конца XIX века).
Впервые краткое изложение истории о похождениях Миддлтона вместе с 36 снимками появилось 28 июля 2022 года в Facebook в группе AI Art Universe. Как следует из названия, это крупное (600 000 подписчиков) сообщество посвящено изображениям и видео, созданным при помощи искусственного интеллекта. Пост о Миддлтоне разместил специалист по компьютерной графике Митч Гейтс. На следующий день он опубликовал аналогичную запись уже на своей личной странице, сопроводив её хештегом #midjourneyai (Midjourney — популярный сервис для создания изображений по текстовому описанию). А ещё через несколько дней, когда история вымышленного британского путешественника стала вирусной, Гейтс пожаловался, что в публикациях забывают указать имя её автора. Но было уже поздно — снимки без упоминания источника разошлись по всему миру и во многих случаях успели обрасти подробностями.
Помимо некоторого количества визуальных артефактов, характерных для ИИ и не обработанных вручную после генерирования, автор оставил и пасхалки, свидетельствующие о происхождении фотографий. Так, инициалы Миддлтона в заглавии оригинальной публикации (A. I.) совпадают с англоязычной аббревиатурой для обозначения искусственного интеллекта. А название таинственного города Dawleetoo расшифровал один из читателей поста в AI Art Universe: оно созвучно с DALL-E 2, усовершенствованной версией ещё одной нейросети для преобразования текста в изображение. Впрочем, как заметил в комментариях сам автор, в этом случае он использовал только Midjourney.
Таким образом, серия снимков, якобы сделанных Альфредом Миддлтоном во время экспедиций, была сгенерирована искусственным интеллектом, а история происхождения изображений и биография британского путешественника выдуманы.
Итог: Неправда