Докопаемся до правды
05.08.2024, 19:43

Подлинны ли таинственные фотографии из экспедиций Альфреда Миддлтона?

 
ФОТО: screenshot

Пользователи соцсетей распространяют историю британского путешественника, пропавшего во время экспедиции по экзотическим странам, но оставившего после себя несколько загадочных снимков. Мы проверили достоверность таких постов.

Как утверждается в вирусных публикациях, британец Альфред Исаак Миддлтон посвятил свою жизнь путешествиям по Амазонии, Африке и Азии, пытаясь найти „наследника Атлантиды“ — город Доулиту. На рубеже XIX–XX веков он вместе с единомышленниками отправился в Амазонию (по другой версии — на Суматру), где попал в плен, и больше Миддлтона никто не видел. В постах говорится: „В конце XIX века рукописи путешественника были куплены частным коллекционером, а в годы Второй мировой войны утеряны. Всё, что осталось от одного из самых амбициозных исследователей, — кипа фотографий, на которых запечатлены очень странные объекты: необъяснимые сооружения, представители неизвестных племён и необычные животные. Пейзажи на снимках кажутся столь фантастичными, что все попытки академических учёных установить место съёмки не увенчались успехом. Позже из-за собственного бессилия их провозгласили постановкой“.

Публикации, содержащие несколько таких фотографий, а также портрет самого Миддлтона, получили широкое распространение в Facebook (одна из записей набрала более 1100 репостов), „Одноклассниках“, „ВКонтакте“, „Дзене“, Telegram, TikTok, Rutube, TenChat и на некоторых других ресурсах.

Скриншот вирусного поста

В открытых источниках, не считая публикаций о загадочной истории, британский путешественник по имени Альфред Исаак Миддлтон не упоминается. В частности, англоязычная „Википедия“ содержит несколько десятков статей о носителях той же фамилии, но Альфреда Исаака среди них нет. Человек, наиболее близкий из них по сфере деятельности к герою вирусных постов, — Джон Генри Миддлтон, археолог второй половины XIX века и директор Музея искусства и древностей при Кембриджском университете. За свою жизнь он успел побывать в Северной и Южной Америке, Африке и Азии, однако нигде не пропадал и умер в 49 лет от передозировки морфия. Внешнее сходство однофамильцев если и имеется, то незначительное.

Слева — Альфред, справа — Джон Генри Миддлтон

Чуть больше Альфред Миддлтон похож на Перси Фоссетта — британского путешественника начала XX века.

Слева — Альфред Миддлтон, справа — Перси Фоссетт

И дело не только во внешности. Фоссетт известен своими экспедициями в Амазонию, где он искал так называемый затерянный город Z — памятник древней цивилизации, который, по убеждению исследователя, находится в джунглях бразильского штата Мату-Гросу. Во время одной из своих экспедиций Фоссетт пропал без вести. Высказанные им в беседе с писателем Артуром Конан Дойлом рассуждения об огромных древних животных, которые могут бродить по джунглям Южной Америки, легли в основу романа „Затерянный мир“. Судя по всему, подобные звери запечатлены на некоторых из таинственных снимков. Сам же Фоссетт был вдохновлён манускриптом, известным как „Рукопись 512“. В этом тексте, обнаруженном в Бразилии в XIX веке, описывается поселение в духе того самого Доулиту из вирусных постов.

Тем не менее топоним Доулиту (Dawleetoo) отсутствует в авторитетных источниках. В проекте „Google Книги“ он появляется только в двух изданиях на тему альтернативной истории, причём одно опубликовано в 2023 году, другое — в 2024-м. В некоторых постах в соцсетях утверждается, что информация о таинственном городе в бразильских джунглях взята из книги „Потерянная шкатулка Доулиту“ — авторы даже приводят ссылку на неё на сайте Amazon. Эта ссылка ведёт на страницу книги „Потерянная шкатулка“, написанной в 1881 году неким Фортюне дю Буагобе. Полный текст есть в свободном доступе на сайте Archive.org и не содержит никаких упоминаний города Доулиту (что неудивительно, ведь „Потерянная шкатулка“ — обычный французский детектив конца XIX века).

Впервые краткое изложение истории о похождениях Миддлтона вместе с 36 снимками появилось 28 июля 2022 года в Facebook в группе AI Art Universe. Как следует из названия, это крупное (600 000 подписчиков) сообщество посвящено изображениям и видео, созданным при помощи искусственного интеллекта. Пост о Миддлтоне разместил специалист по компьютерной графике Митч Гейтс. На следующий день он опубликовал аналогичную запись уже на своей личной странице, сопроводив её хештегом #midjourneyai (Midjourney — популярный сервис для создания изображений по текстовому описанию). А ещё через несколько дней, когда история вымышленного британского путешественника стала вирусной, Гейтс пожаловался, что в публикациях забывают указать имя её автора. Но было уже поздно — снимки без упоминания источника разошлись по всему миру и во многих случаях успели обрасти подробностями.

Помимо некоторого количества визуальных артефактов, характерных для ИИ и не обработанных вручную после генерирования, автор оставил и пасхалки, свидетельствующие о происхождении фотографий. Так, инициалы Миддлтона в заглавии оригинальной публикации (A. I.) совпадают с англоязычной аббревиатурой для обозначения искусственного интеллекта. А название таинственного города Dawleetoo расшифровал один из читателей поста в AI Art Universe: оно созвучно с DALL-E 2, усовершенствованной версией ещё одной нейросети для преобразования текста в изображение. Впрочем, как заметил в комментариях сам автор, в этом случае он использовал только Midjourney.

Таким образом, серия снимков, якобы сделанных Альфредом Миддлтоном во время экспедиций, была сгенерирована искусственным интеллектом, а история происхождения изображений и биография британского путешественника выдуманы.

Итог: Неправда

RusDelfi
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