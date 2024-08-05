В Риге действовал бордель: зависимых девушек и женщин вгоняли в долги и заставляли их отрабатывать

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые организовали в Риге подпольный бордель, где девушки оказывали клиентам сексуальные услуги. По подозрению в совершении этих преступлений полиция задержала неоднократно судимого за тяжкие преступления 53-летнего мужчину и 41-летнюю женщину.

По предположению следствия, подозреваемые координировали работу лиц, работающих в борделе, контролируя количество клиентов, определяя цену сексуальных услуг и собирая часть прибыли, полученной от проституции. Также эта пара осуществляла и другую деятельность, обеспечивающую бесперебойную работу борделя.

Кроме того, подозреваемые регулярно переводили полученные наличными средства на свои банковские счета, изменяя при этом местонахождение и принадлежность полученных преступным путем средств, чтобы скрыть их происхождение.

Чтобы скрыть и замаскировать происхождение нелегально полученных средств, подозреваемые объединяли их с официальными доходами, приобретая на них недвижимость и движимое имущество, производя ремонт на объектах недвижимости, а также тратя на собственные нужды.

По сообщению полиции, таким образом была осуществлена ​​легализация денежных средств, полученных преступным путем, скрывающая истинный характер и происхождение денежных средств, которые были связаны с совершением уголовного преступления - сутенерства.

В ходе расследования было установлено, что один из подозреваемых воспользовался уязвимостью и зависимостью от него проституток, учитывая их бедность, потребность в средствах к существованию и наркозависимость, а также обстоятельства, при которых у этих лиц не было реального или приемлемого выбора, кроме как подвергаются сексуальной эксплуатации.