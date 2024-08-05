ВИДЕО И ФОТО | Дома и сады силламяэсцев пострадали от затопления. Кто виноват и будет ли кто-то за это отвечать?

Тыквы уплыли, картошка в воде, малина промокла - более пяти участков оказались частично затоплены в силламяэском садовом товариществе „Дружба“. Вода в реке Сытке начала подниматься еще в среду, в пятницу местный водоканал открыл один шлюз из трех, но это не спасло положение. В выходные уровень воды поднялся примерно на полтора метра, по оценкам садоводов. Участки, которые расположены вдоль берега, оказались подтоплены. Пострадавшие полагают, что шлюзы не открыли по ошибке. А в AS Sillamäe Veevärk уверяют, что автоматика работала исправно.