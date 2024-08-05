ВИДЕО И ФОТО | Дома и сады силламяэсцев пострадали от затопления. Кто виноват и будет ли кто-то за это отвечать?(14)
Тыквы уплыли, картошка в воде, малина промокла - более пяти участков оказались частично затоплены в силламяэском садовом товариществе „Дружба“. Вода в реке Сытке начала подниматься еще в среду, в пятницу местный водоканал открыл один шлюз из трех, но это не спасло положение. В выходные уровень воды поднялся примерно на полтора метра, по оценкам садоводов. Участки, которые расположены вдоль берега, оказались подтоплены. Пострадавшие полагают, что шлюзы не открыли по ошибке. А в AS Sillamäe Veevärk уверяют, что автоматика работала исправно.
Садовод Александр из „Дружбы“ наклоняется и делает жест рукой, чтобы показать, где еще вчера разливалась вода в его садовом товариществе. Поверить в это трудно, потому что сейчас трава мокрая, но других следов бедствия не видно. Мы стоим у реки. Александр машет рукой в сторону небольшого подмостка, на котором на корточках сидит мужчина и стирает белье.
- Вовка, корреспонденты приехали, - говорит соседу по саду Александр.
Ноги мужчины в воде, но сам мостик, на котором он полощет белье, видно, а вчера, по словам садоводов, мы бы его не увидели вообще.